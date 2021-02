Chiều mùng 1 Tết, người Hà Nội đổ đi du xuân, đường phố tắc cứng

Chiến sĩ thuộc Đội 2 Phòng CSGT Công an Hà Nội phân luồng trên đường Thanh Niên. Thông tin với Zing, chỉ huy Phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông trong suốt 7 ngày nghỉ Tết. Vị này cũng nhận định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người dân ở lại ăn Tết tại Hà Nội tăng, kết hợp với việc các gia đình đi lễ chùa đầu năm dẫn đến tắc đường tại các tuyến quanh điểm di tích, du lịch.