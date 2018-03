Chiến sỹ công an hy sinh cứu người: Biết thủy điện xả lũ, tài xế vẫn cố tình lái xe đi qua

(VTC News) - Theo lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, dù biết nhà máy thủy điện thông báo xả lũ nhưng tài xế xe tải chở mía vẫn cố tình đi qua, dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Liên quan đến vụ chiến sỹ công an của tỉnh Gia Lai hy sinh vì cứu chiếc xe tải chở mía bị mắc kẹt trong dòng nước lũ do hồ thủy điện An Khê – Kanak mở cửa xả, dư luận đặt câu hỏi tại sao lại xả lũ thủy điện vào thời điểm hiện nay khi Tây Nguyên chưa bước vào mùa mưa.

Sáng 5/3, trả lời VTC News, ông Bùi Khắc Quang, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết, việc xả lũ hồ thủy điện An Khê – Kanak là do cần sửa chữa phần đáy của thủy điện.

“Tây Nguyên chưa vào mùa mưa và thời gian qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng không có mưa nên lượng nước trong hồ thủy điện không lớn. Việc xả lũ ở đây là do nhà máy thủy điện cần sửa chữa ở phần đáy bị hư hỏng trước đó”, ông Quang nói.

Khu vực đập tràn nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Ông Quang khẳng định, việc xả lũ của hồ thủy điện An Khê – Kanak là đúng quy trình.

“Tôi khẳng định việc xả lũ hồ thủy điện An Khê – Kanak là đúng quy trình. Trước đó, nhà máy thủy điện đã làm công văn gửi lên Sở Công thương, các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương cũng như thông báo rộng rãi cho người dân biết trước khi xả lũ từ mấy ngày trước đó. Nên ở đây, nhà máy thủy điện làm đúng, không sai”, ông Quang khẳng định.

Để xảy ra sự việc đau lòng trên, theo ông Bùi Khắc Quang, lỗi là do lái xe.

“Trong vụ việc trên, lỗi là do lái xe. Như tôi đã nói, trước khi xả lũ, nhà máy thủy điện đã có công văn và thông báo rộng rãi đến các cơ quan và người dân từ mấy ngày trước nên không có chuyện bỗng dưng nhà máy xả lũ khiến người dân bất ngờ.

Ở đây là do tài xế lái xe chở mía đã phớt lờ thông báo, vẫn cố tình đi vào nên mới xảy ra hậu quả đáng tiếc trên”, ông Quang nói.

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 3/3, xe tải chở mía do lái xe Trương Quang Vinh (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Nghĩa An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, khi đi qua đập tràn thuộc phường Ngô Mây, thị xã An Khê thì bị chết máy.

Lúc này, Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak đang xả nước và nước lớn làm xe bị kẹt lại, lái xe phải leo lên nóc xe kêu cứu.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực thị xã An Khê đã điều một xe và 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ.

Khi đến nơi, nước đã ngập gần tới cabin của xe tải và có nguy cơ cuốn trôi cả xe lẫn người.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, lực lượng cứu hộ đã triển khai đội hình, sử dụng dây phao cứu hộ cho thượng sĩ Bùi Minh Quý (sinh năm 1993, quê xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bơi ra vị trí xe bị mắc kẹt để cứu người.

Tuy nhiên, khi gần đến vị trí xe tải bị mắc kẹt, do nước về nhanh, chảy xiết nên thượng sĩ Quý bị cuốn xuống ngầm tràn và mắc kẹt tại đó. Nước chảy xiết nên lực lượng, phương tiện hiện có không thể tiếp cận vị trí thượng sĩ Quý mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ đã gọi điện yêu cầu ban quản lý Nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak tạm dừng xả nước. Đến 15h40 cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được thượng sĩ Bùi Minh Quý, nhưng anh đã thiệt mạng. Tài xế Vinh may mắn thoát nạn.

Ngày 4/3, Đại tá Vũ văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng sĩ lên thiếu úy trước thời hạn cho chiến sỹ Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê Hà Nam) hy sinh trong lúc cứu tài xế xe tải bị nước cuốn trôi.

Video: Đám tang đẫm nước mắt của nam sinh xả thân cứu 3 mẹ con đuối nước

>>> Đọc thêm: Không được gây lũ nhân tạo đột ngột đe dọa tính mạng và tài sản của dân

L.Thủy