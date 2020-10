Chiến sĩ công an vượt gần 200km trong mưa lũ hiến máu cực hiếm cứu người

Video: Chiến sĩ công an Hà Tĩnh hiến máu cứu người

Tối 17/10, Thượng úy Phùng Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 4 thành viên trong CLB “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh vừa tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Trong đó, Đại úy Nguyễn Đình Sáng - Phòng An ninh đối nội vừa vượt hàng trăm cây số trong mưa lũ từ Quảng Trị về Hà Tĩnh hiến nhóm máu cực hiếm cứu bệnh nhân nguy kịch.

Đại úy Nguyễn Đình Sáng - Phòng An ninh đối nội Công an Hà Tĩnh hiến máu tại bệnh viện cứu bệnh nhân nguy kịch.

Theo Thượng úy Anh, nhận thông tin bệnh nhân Lê Văn Minh (57 tuổi, ở xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nguy kịch cần được truyền nhóm máu cực hiếm AB để cấp cứu. Đại úy Nguyễn Đình Sáng và Trung sĩ Trần Văn Nam - Phòng Cảnh sát cơ động kịp thời đến hiến máu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

"Khi nhận thông tin, tôi cùng một số anh em đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Quảng Trị, biết là nhóm máu cực hiếm không thể về ngay được, tôi có nhắn cho anh em nếu khẩn cấp quá thì sẽ lấy máu gửi về cho kịp thời. Sau đó, có thành viên trong CLB "Ngân hàng máu sống" Công an tỉnh kịp thời hiến máu. Ngày hôm sau, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao tôi cùng anh em vội chạy về quê, nhận được thông tin có bệnh nhân ung thư cần máu gấp, chưa kịp nghỉ ngơi tôi vội chạy đến bệnh viện hiến máu kịp thời cho bệnh nhân", Đại úy Sáng nói.

Cũng theo Đại úy Sáng, đây không phải lần đầu anh hiến máu. Năm 2019, trong 4 tháng anh 2 lần tham gia hiến 2 đơn vị máu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Chiến sĩ Công an Hà Tĩnh tham gia hiến máu cứu người.

Trước đó 2 ngày, Trung sĩ Nguyễn Đình Thường - Phòng Cảnh sát cơ động cùng anh Nguyễn Việt Cường – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty CPMT & CTĐT Hà Tĩnh cũng tình nguyện tham gia hiến 2 đơn vị máu AB cứu bệnh nhân cấp cứu.

Được biết, CLB “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh được thành lập gần 3 năm nay. Hiện CLB có 111 thành viên, đã hiến 42 đơn vị máu trực tiếp cấp cứu cho 24 bệnh nhân nguy kịch. Ngoài ra, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh cũng đã tham gia hiến hàng ngàn đơn vị máu theo các đợt chiến dịch tình nguyện do tỉnh đoàn tổ chức.