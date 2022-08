Chiến sĩ 24 tuổi hy sinh: Từ nhỏ ước mơ là lính cứu hoả, luôn cháy bỏng với nghề

Tối 1/8, PV VTC News có mặt tại Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, nơi thi thể của 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) được chuyển về đây. Người thân của các chiến sĩ đau buồn, khóc thương khi chứng kiến sự mất mát quá lớn.

Ngay khi biết tin, người thân của các chiến sĩ đã có mặt tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Một người đàn ông đứng lặng lẽ khóc trong góc tối, đó là ông Đỗ Văn Tư, bố Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998). Nhận tin báo con trai gặp nạn lúc 16h hôm qua từ người bạn, ông bỏ mọi việc đến ngay bệnh viện với hy vọng con trai mình sẽ không sao.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ con bị thương nhẹ, bởi lính phòng cháy không tránh được thương tích. Tôi không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Tôi thực sự sốc và không thể tin đó là sự thật. Việt là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn và luôn có tình yêu cháy bỏng với nghề cứu hỏa", người cha đau đớn bật khóc trước sự hy sinh của con trai.

Ông Tư cho biết, gia đình dù lo lắng nhưng biết con rất thích nghề cứu hỏa nên ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cấm và luôn dặn dò Việt cứu người là quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến mình. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Cũng có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, em gái Trung úy Đỗ Đức Việt đau đớn, chưa tin vào sự ra đi đột ngột của người anh cả. Cô quay sang hỏi bạn của anh trai: ”Có khi nào nhận nhầm không anh?”.

Cô gái 17 tuổi nhớ như in khoảnh khắc cuối giờ chiều, bố nhận được cuộc điện thoại rồi vội vàng rời khỏi nhà, cố giấu gương mặt thất thần để vợ và con gái không biết. "Em ở nhà có dự cảm lo lắng, ngay cả khi thầy giáo gọi điện hỏi có phải anh Việt không, em cũng không dám trả lời”, em gái Trung úy Đỗ Đức Việt kể lại.

Dù cố đặt hy vọng mọi chuyện đau buồn không đến với gia đình mình nhưng khi đọc những dòng tin trên mạng xã hội, cô biết may mắn không đến với anh trai. Cô gái kể, lần cuối Việt ở nhà là tối 31/7, mỗi lần lên đơn vị trực, anh không quên ôm tạm biệt em gái.

Trong ký ức của cô, Việt là chàng trai tình cảm. Cô nhớ như in có lần anh trai đi chữa cháy và cứu được một chú chó xinh xắn. Không ai nhận nuôi chú chó đó, Việt nhất quyết để nuôi trong nhà. Trở thành lính cứu hỏa, giúp người vượt qua hoạn nạn cũng là ước mơ từ nhỏ của chàng trai sinh năm 1998.

Trung úy Đỗ Đức Việt cũng chính là người từng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi khi đã có hành động đẹp giúp đỡ 2 bà cụ bán hàng rong qua đường giữa trưa hè nóng bức năm 2018. Khi đó, Việt đang là sinh viên ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Thời điểm ấy, chia sẻ về hành động đẹp của mình, Đỗ Đức Việt dí dỏm nói: "Mình đơn giản chỉ là thấy người già khó khăn thì giúp đỡ. Điều làm mình vui nhất không phải những lời khen, mà là thấy ấm lòng khi được bà cụ cho nải chuối tiêu ăn rất ngọt và thơm".

Khoảng 13h30 ngày 1/8, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát PCC&CNCH thuộc Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị lân cận nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Ba cán bộ đội Cảnh sát PCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung uý Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, đồng thời tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh.