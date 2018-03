Chiếc gương quỷ quái, đoạt mạng của 38 người trong hơn 100 năm

(VTC News) - Phải hơn 200 năm sau khi chiếc gương này ra đời, người ta mới có thể vén bức màn bí mật về việc sát hại 38 người của nó.

Năm 1743, nghệ nhân người Pháp Louis Alvarez chế tác thành công chiếc gương mang tên ông. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi hoàn thành chiếc gương, ông này qua đời trong nhà xưởng vì chứng tràn máu não dù trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Không lâu sau khi ông Louis qua đời, người ta rao bán chiếc Louis Alvarez mà không hay biết rằng nó là mầm họa gây ra gây ra cái chết của 37 người trong hơn 100 năm sau đó.

Các nạn nhân sau đó lần lượt được ghi nhận là chủ cửa hàng bột mì, biên tập viên trẻ, chủ một cửa hàng đồ cổ, tiến sỹ khoa học, một cặp vợ chồng... Điều kỳ lạ là các nạn nhân đều chết do tràn máu não giống như vị nghệ nhân người Pháp và tất cả đều khỏe mạnh trước khi tiếp xúc với chiếc gương.

Cơn ác mộng Louis Alvarez đáng sợ tới nỗi Hiệp hội sưu tập đồ cổ Pháp tháng 11/1977 phải mở một cuộc họp báo bất thường cảnh báo những người ham mê sưu tầm đồ ngừng tìm kiếm, thu mua chiếc gương cỗ khắc chữ Louis Alvarez 1743.

Tuy nhiên, tới tháng 4/2005, tiến sỹ khảo cổ người Mỹ Waine do mong muốn tìm hiểu sâu về vụ việc nên xin phép Hiệp hội Sưu tầm Đồ cổ Pháp cho phép ông mang chiếc gương về nghiên cứu.

Sau khi phát hiện ra rằng phần mặt gương bị thay mới khi qua tay nhiều người, ông Waine đặt mọi nghi vấn đặt vào phần khung gỗ của Louis Alvarez.

Manh mối để giải đáp bí ẩn xung quanh chiếc gương bắt đầu xuất hiện sau cái chết của 2 con chuột trong phòng thí nghiệm của vị tiến sỹ người Mỹ. Tới lúc này, Waine tin rằng giả thiết mình đặt ra ban đầu là không sai.

Để kiểm chứng, ông lấy một mẩu gỗ đi xét nghiệm và phát hiện ra rằng gỗ được dùng làm khung gương là của loài cây coura.

Đặc điểm của loài cây tuyệt chủng từ lâu này là khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, loại gỗ này sẽ sản sinh ra chất cực độc. Bất cứ ai hít phải khí này cũng sẽ dẫn tới tình trạng tắc mạch máu dẫn tới tràn máu não.

Riêng ông Waine do thói quen che rèm ở phòng thí nghiệm nên may mắn thoát nạn. Còn 2 con chuột không may bỏ mạng là do khi vị tiến sỹ đi vắng, vợ ông vào phòng thí nghiệm mở cửa sổ để đón nắng.

Những tưởng câu chuyện kỳ bí về chiếc gương ma quái sẽ dừng lại tại đó thì Louis Alvarez 1743 lại cánh không mà bay. Do không có vật chứng đối chiếu nên những lý giải của ông Waine cho tới nay vẫn không thể kiểm chứng.

