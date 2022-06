Chỉ từ 250 triệu sở hữu căn hộ chuẩn Nhật HT Pearl tại Thủ Đức

(VTC News) -

Là dự án duy nhất nằm ở tâm điểm 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam TP.HCM, TP Thủ Đức, TP Biên Hòa, TP Dĩ An và TP Thuận An, HT Pearl chính là “bến đỗ” an cư, đầu tư an toàn của nhà đầu tư.

Đối tác uy tín - An tâm đầu tư

HT Pearl là một trong số những dự án nổi bật trên thị trường gần đây khi hợp tác, đồng hành cùng các đơn vị tên tuổi, tín trên thị trường.

Sở hữu căn hộ tại HT Pearl, khách hàng có cơ hội trải nghiệm giá trị “4 an” mà hiếm dự án nào mang lại, đó là: An toàn pháp lý dự án an toàn tuyệt đối; An tâm về tiến độ xây dựng dự án; An cư cùng hệ thống +30 tiện đỉnh cao hòa hợp trong thiết kế sang trọng và tinh tế; An yên cùng tầm nhìn 360 độ đến 5 thành phố giữa không gian xanh, tận hưởng làn gió tươi từ ngũ hồ và ngắm sự khởi động của thành phố trẻ, hiện đại.

Tọa lạc tại vị trí đất vàng, HT Pearl sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất khu Đông TP.HCM. Dự án không chỉ mang giá trị tối ưu về một nơi an cư đẳng cấp mà còn là minh chứng cho khả năng sinh lời và tiềm năng đầu tư bền vững cho nhà đầu tư.

Từ căn hộ, chủ sở hữu sẽ được trải nghiệm tầm nhìn cảnh quan thiên nhiên 5 hồ tự nhiên và núi Châu Thới, tầm nhìn ra tòa Landmark 81, Làng Đại học Quốc gia TP.HCM và Trung tâm Hành chính TP Dĩ An.

Sở hữu ngay chỉ với 250 triệu đồng

Thấu hiểu nỗi âu lo về tài chính, HT Pearl hợp tác cùng ngân hàng áp dụng chính sách hỗ trợ đầu tư, an cư hấp dẫn. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký hợp đồng mua bán thì nay khách hàng chỉ cần thanh toán 9% - tương đương 250 triệu đồng.

Những đợt thanh toán tiếp theo khách hàng chỉ cần chi trả chỉ từ 1,5%/đợt. Chính sách được giới đầu tư đánh giá cao, thay vì phải bỏ ra một lúc quá nhiều tiền, nhà đầu tư tận dụng đòn bẩy tài chính hỗ trợ từ ngân hàng. Phần tiền còn lại nhà đầu tư có thể linh hoạt đầu tư các hình thức khác.

Đồng thời, chính sách này cũng mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư đáng mơ ước của nhiều gia đình trẻ với mức thu nhập trung bình. Đây có thể được xem là bước đi đột phá và đầy nhân văn trong thời điểm giá căn hộ "ngoài tầm với" so với thu nhập bình quân của đại đa số người dân.

Thuận Hùng - Đại lý phân phối chính thức HT Pearl

Thuận Hùng đã để lại nhiều ấn tượng tốt với khách mua và các nhà đầu tư bất động sản khi phân phối chính thức hàng loạt dự án chất lượng, quy mô trong nhiều năm qua. Tiếp nối hàng loạt thành công trước đó, Thuận Hùng vinh dự được đơn vị phát triển HT Pearl chọn làm đại lý phân phối chính thức dự án HT Pearl.

“Với kinh nghiệm phân phối thành công nhiều dự án nhà ở chất lượng từ trước đến nay, Thuận Hùng đánh giá HT Pearl là sản phẩm căn hộ ưu việt so với các dự án cùng phân khúc trên địa bàn, với các lợi thế cạnh tranh khó dự án nào có được”, ông Ngô Chí Thuận (Phó Tổng Giám đốc Thuận Hùng) chia sẻ.

Thuận Hùng với đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẽ tích cực hỗ trợ khách hàng trong mọi thời điểm, giữ vững uy tín là địa chỉ tin cậy cho khách hàng, mang đến cho khách hàng những nơi an cư chất lượng cũng như các cơ hội đầu tư đắc lợi nhất.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng tham quan và mua cho mình một căn hộ tại đây.

Liên hệ dự án và tham quan nhà mẫu HT Pearl qua: Đ/CVP: Số 27 đường B, Him Lam Phú Đông - Cách Phạm Văn Đồng, Thủ Đức (500m) Hotline/Zalo: 0911 525 454 Website chính thức: https://thuanhunggroup.com/ht-pearl/ Bàn giao nhà dự kiến vào quý 1/2023 (Hiện trạng xây dựng thực tế đã lên tầng 13 - Tháng 6/2022)