Chi tiết về sàn chứng khoán Nasdaq, nơi cổ phiếu VinFast vừa niêm yết

(VTC News) -

Ngày 15/8, hãng xe điện VinFast đã chính thức giao dịch trên Nasdaq Global Select Market thuộc sàn chứng khoán Nasdaq. Nasdaq là một sàn giao dịch chứng khoán tại Mỹ, có tên đầy đủ là National Association of Securities Dealers Automated Quotation System.

Sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới

Xét theo vốn hoá thị trường, Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới sau sàn giao dịch New York (NYSE). Tuy nhiên, Nasdaq khá non trẻ so với NYSE. Trong khi NYSE thành lập từ năm 1792 thì Nasdaq mới chỉ hoạt động từ năm 1971. Nasdaq được thành lập bởi Hiệp hội Quốc gia các Thương nhân Chứng khoán. Hiện tại, sàn Nasdaq do công ty Nasdaq Stock Market điều hành.

Trên sàn Nasdaq có hai chỉ số chính là Nasdaq Composite (đo lường biến động của toàn bộ các cổ phiếu) và Nasdaq 100 (Top 100 công ty phi tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán).

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới. (Ảnh: Getty)

Theo Investopedia, Nasdaq hoạt động tại 29 thị trường, 1 trung tâm thanh toán bù trừ và 5 trung tâm lưu ký chứng khoán ở Mỹ và châu Âu. Nasdaq cũng quản lý 90 thị trường và những sàn giao dịch trên 50 quốc gia khác. Năm 2021, sàn giao dịch này đã xử lý hơn 1.000 lần IPO (phát hành lần đầu ra công chúng).

Sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới

Không như NYSE vẫn có địa điểm thực cho các trader (nhân viên giao dịch) tại thành phố New York, Nasdaq hoàn toàn hoạt động dựa trên máy móc. Nasdaq là sàn giao dịch điện tử đầu tiên trên thế giới.

Sàn Nasdaq tiên phong trong việc sử dụng và ứng dụng thương mại hóa công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ giúp mô hình giao dịch điện tử của Nasdaq trở thành tiêu chuẩn cho các thị trường trên toàn thế giới.

Trên sàn Nasdaq, các lĩnh vực giao dịch chính gồm công nghệ, tài chính, công nghiệp, dầu khí, tiện ích, vật liệu cơ bản, viễn thông, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Nổi bật nhất là nhóm cổ phiếu công nghệ cao Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, Amazon, Ebay...

Giờ hoạt động của Nasdaq

Sàn Nasdaq giao dịch từ 9h30 đến 16h (giờ EST). Ngoài ra, sàn còn hoạt động theo giờ trước và sau thị trường, có thể truy cập từ 4h đến 9h30 theo giờ EST và sau đó từ 16h đến 20h.

Có hơn 5.000 công ty giao dịch trên sàn Nasdaq, bao gồm cả các công ty tại Mỹ và quốc tế. Nasdaq 100 là chỉ số quan trọng trên sàn Nasdaq khi đo lường 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất.