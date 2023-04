Chị em Trương Twins về nước, thắp sáng hy vọng bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32

Chị em Trương Twins đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng 19/4. Bộ đôi khởi hành từ thành phố Houston (Mỹ) và không có thời gian nghỉ ngơi khi SEA Games 32 đã gần kề, Trương Thảo My (Kaylynne Truong) và Trương Thảo Vy (Kayleigh Truong) sẽ nhanh chóng bước vào tập luyện.

Mục tiêu trước mắt là thích nghi lại với múi giờ và khí hậu ở Đông Nam Á, Trương Twins sẽ cùng những người đồng đội tham gia giải Asia Tour 3x3 2023 diễn ra trong hai ngày 22/4 và 23/4 ở Philippines.

Trương Twins cùng đội hình được người hâm mộ gọi là "Bộ tứ siêu đẳng" của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam giành HCB 3x3 SEA Games 31 (từ trái sang): Trương Thảo Vy, Trần Thị Anh Đào, Huỳnh Thị Ngoan, Trương Thảo My. (Ảnh: Long Nguyễn/Webthethao)

Ở giải đấu này, ngoài 2 chị em nhà Trương, đội hình tuyển 3x3 nữ Việt Nam sẽ bao gồm đội trưởng – trung phong kỳ cựu Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Tiểu Duy. Nguyễn Tiểu Duy là mảnh ghép mới, thay thế 1 trong 4 cầu thủ đã giành HCB SEA Games 31 là Trần Thị Anh Đào. Cầu thủ Việt kiều sẽ không góp mặt tại Đại hội năm nay.

Trên sân nhà Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, Trương Twins cùng Huỳnh Ngoan và Anh Đào đã giành HCB nội dung 3x3. Ở nội dung 5x5, cả 2 cũng trở thành “át chủ bài” của HLV Eric Weissling và mang đến những trận cầu đầy cảm xúc dù không giành huy chương.

Màn thể hiện của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam nói chung và 2 chị em nói riêng đã tạo nên cơn sốt bóng rổ chưa từng thấy trong lịch sử bộ môn này tại Việt Nam. Sau giải đấu, các cô gái áo Đỏ-Vàng còn có riêng cho mình fanclub đông đảo và nhiệt thành.

Chị em Trương Twins trong màu áo đội bóng rổ nữ trường ĐH Gonzaga. (Ảnh: ĐH Gonzaga)

Trước khi về nước lần này, cả 2 chị em vừa mới trải qua mùa giải thi đấu căng thằng cùng đội bóng rổ nữ trường đại học Gonzaga. Họ tiến vào giải Vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc của Mỹ (NCAA March Madness) nhưng dừng chân ở Tứ kết vùng.

So với Thảo My ít được ra sân do gặp chấn thương, Thảo Vy thi đấu bùng nổ, ghi trung bình 17,4 điểm và 4,9 kiến tạo mỗi trận. May mắn là chấn thương của Thảo My đã kịp bình phục để hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam.

Bộ môn bóng rổ SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 6-16/5, nội dung 3x3 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/5, nội dung 5x5 diễn ra từ ngày 9 đến 16/5. Bóng rổ Việt Nam được dự đoán sẽ có kỳ Đại hội khó khăn, vì thế mục tiêu bảo vệ màu Huy chương được đặt lên hàng đầu, đó là HCB với cả 2 đội tuyển 3x3 nam và nữ. Còn với nội dung 5x5, trước 3 cường quốc Philippines, Thái Lan và Indonesia, thứ hạng cao nhất có thể là điều mà NHM hy vọng.

Thành Đạt