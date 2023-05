Chỉ có 3 căn nhà phố, biệt thự quanh TP.HCM được mua trong tháng 4

Theo báo cáo của DKRA, thị trường nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh) chỉ ghi nhận 4 dự án mở bán trong tháng 4, tương ứng với 51 căn, giảm 97% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thị trường chỉ có một dự án mới, còn lại là các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo. Long An là khu vực chiếm phần lớn nguồn cung mới với 25 căn, chiếm tỷ lệ lên đến 49%. Xếp sau là Bình Dương (39,2%) và TP.HCM (11,8%).

Nguồn cung và tiêu thụ mới đối với phân khúc nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và vùng phụ cận trong tháng 4. Ảnh: DKRA.

Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chính sách chiết khấu lên đến 20% và cam kết thuê lại trong vòng 1 năm nhằm kích cầu thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp cũng ghi nhận đà giảm 8-10% so với lần mở bán cách đây 6 tháng.

Xét về giá bán của nguồn cung mới, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu với mức giá khoảng 13,9-50,1 triệu đồng/m2. Tiếp theo là Long An (3,8-7,7 triệu đồng/m2) và Bình Dương (1,5-1,8 triệu đồng/m2).

Mặt khác, giá bán thứ cấp không có nhiều khởi sắc so với tháng trước. Thị trường vẫn xuất hiện phần lớn giao dịch “bán huề vốn, cắt giảm lợi nhuận” ở nhóm các nhà đầu tư vay tiền ngân hàng.

Mặc dù mức giá của nhiều dự án nhà phố, biệt thự đã giảm nhưng sức cầu của thị trường vẫn ở mức rất thấp khi chỉ có 3 căn được tiêu thụ mới, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ chỉ vỏn vẹn 6%. Trong đó, toàn bộ lượng sản phẩm tiêu thụ đều tập trung tại Long An.

Kết quả này cho thấy tình hình đang có chiều hướng kém khả quan hơn so với 3 tháng đầu năm nay. Báo cáo của DKRA cho biết thị trường ghi nhận tới 54 căn được giao dịch thành công trong quý I. Tỷ lệ hấp thụ ở mức 14%. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu ở các dự án có mức giá dưới 3 tỷ đồng/căn.

Nhận định tình hình trong quý II, đơn vị này dự báo nguồn cung mới tiếp tục có xu hướng đi ngang so với quý I, dao động khoảng 350-400 căn. Trong đó, Bình Dương sẽ tiếp tục là điểm sáng của thị trường khi tỉnh này dự kiến dẫn đầu về nguồn cung.

Không chỉ vậy, sức cầu của thị trường có thể không có nhiều biến động do những khó khăn chung về tình hình kinh tế. Thị trường thứ cấp cũng sẽ không có nhiều đột biến về thanh khoản. Bên cạnh đó, mặt bằng giá bán sơ cấp được dự báo tăng nhẹ so với quý I do tác động bởi chi phí đầu vào.

(Nguồn: Zing News)