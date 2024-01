Che biển số xe máy khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu tiền?

A

300.000 - 400.000 đồng

Theo quy định của pháp luật, biển số xe là một phần bắt buộc phải có trên các phương tiện giao thông, giúp cho việc quản lý lưu thông, giám sát an toàn giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm trở nên hiệu quả hơn. Do đó các như lỗi che biển số, tẩy xóa hoặc thay đổi màu sơn... là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự.

Theo khoản 10 Điều 2 Nghị định 123/2021 của Chính phủ, nếu cố tình che biển số đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thì bị phạt 300.000 - 400.000 đồng.