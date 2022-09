Cháy quán karaoke ở Bình Dương, nhiều người nhảy lầu thoát thân

(VTC News) -

Lực lượng PCCC tích cực dập lửa cứu người.

Khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3 của quán karaoke, nên lực lượng PCCC phải dùng xe thang dập lửa và hỗ trợ người mắc kẹt.

Nhiều người bị thương nặng, xe cứu thương được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Nhiều xe cứu thương được điều tới hiện trường cấp cứu người bị nạn.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Con số thương vong hiện vẫn chưa được thống kê cụ thể.