Cháu nuôi của danh ca Ngọc Sơn nhận giải thưởng Star Kid International 2023

(VTC News) -

Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam 2023 vừa diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của hơn 400 người mẫu cho 20 thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Với chủ đề “Thời trang và quảng bá văn hóa”, sự kiện tôn vinh những sáng tạo không giới hạn, khơi nguồn cảm hứng mới bằng nét vẽ, cắt may của thời trang truyền thống.

Tham dự chương trình, quán quân So you think you can model - Phong Thiên một lần nữa gây chú ý. Xuất hiện trong bộ sưu tập của NTK Đắc Ngọc, Phong Thiên thể hiện những bước đi tự tin với trang phục lấy cảm hứng từ văn hoá dân tộc Ê Đê.

Phong Thiên tự tin diễn catwalk.

Được biết, Phong Thiên là một trong 8 gương mặt mẫu nhí đại diện cho Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam 2023. Đặc biệt hơn khi trong sự kiện này, cậu còn vinh dự nhận giải Star Kid International 2023. Đây là giải thưởng danh giá do tạp chí thế giới MGI Magazine, tạp chí Alicio Thailand và Học viện toàn cầu LBMA Hàn Quốc trao tặng.

Theo ban tổ chức chia sẻ, tiêu chí để nhận giải thưởng này là một gương mặt mới nổi trội nhưng vẫn có độ nổi tiếng nhất định. Được vinh danh với giải thưởng Star Kid International 2023 là sự công nhận rõ ràng nhất với những gì mà Phong Thiên đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Cậu bé vinh dự nhận được giải thưởng Star Kid International 2023.

Sau khi giành quán quân So you think you can model 2022, Phong Thiên liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang, điện ảnh lẫn âm nhạc. Cậu bé cũng được danh ca Ngọc Sơn nhận đỡ đầu, sẵn sàng nâng đỡ và dạy dỗ trong ca hát lẫn trong cuộc sống.

Tháng 7 vừa qua, Phong Thiên cũng góp mặt trong 2 đêm liveshow Tình con của danh ca Ngọc Sơn. Phong Thiên tự tin diễn mở màn cùng vũ đoàn, khoe giọng hát và những bước nhảy điêu luyện.

Thời gian qua, mẫu nhí 10 tuổi tiếp tục tỏa sáng trên sàn catwalk của sự kiện quốc tế, mang về giải thưởng cá nhân danh giá. Cháu nuôi của danh ca Ngọc Sơn nói luôn sẵn sàng chinh phục những sân khấu lớn và cố gắng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Ngọc Thanh