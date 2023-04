Chặng 8 Cúp Truyền hình 2023: Rikunov có lần thứ 4 thắng chặng

+ Tay đua thắng Sprint: Baasankhuu Myagmasuren (Đồng Nai) + Tay đua thắng chặng 8: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang), thành tích 1 giờ 54 phút 15, tốc độ trung bình 43.013 km/h + Tay đua mặc áo Vàng sau 8 chặng: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang) + Tay đua mặc áo Xanh sau 8 chặng: Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc trời An Giang) + Tay đua mặc áo Chấm Đỏ sau 8 chặng: Igor Frolov (Thành phố Hồ Chí Minh Vinama) + Tay đua mặc áo Trắng sau 8 chặng: Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) + Tay đua mặc áo Cam sau 8 chặng: Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh New Group) + Đội dẫn đầu giải Đồng đội sau 8 chặng: Tập đoàn Lộc trời An Giang