Chân Tử Đan giàu có đến mức nào?

John Wick 4 rất được mong đợi, vừa tung ra trailer đầu tiên, giúp người hâm mộ có cơ hội khám phá những pha hành động hấp dẫn tiếp theo của loạt phim.

Trong khi trụ cột Keanu Reeves trở lại với tư cách là sát thủ bất bại, một diễn viên được yêu mến khác đã làm rạng danh màn ảnh với kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ - Chân Tử Đan của Hong Kong cũng góp mặt.

Siêu sao võ thuật vốn nổi tiếng thông qua loạt phim thành công của anh, Diệp Vấn. Ngày nay, ông được coi là một trong những diễn viên được trả lương cao nhất châu Á, sánh vai các ngôi sao hành động như Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt và Thành Long.

Chân Tử Đan là nam diễn viên Hong Kong được biết đến qua các vai diễn trong series phim Diệp Vấn. (Ảnh: Donnieyenofficial)

Giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng của Chân Tử Đan ước tính khoảng 40 triệu USD , phần lớn trong đó đến từ các bộ phim, theo Celebrity Net Worth.

Mặc dù tài sản của Chân Tử Đan kém xa so với 400 triệu USD của Thành Long và 250 triệu USD của Lý Liên Kiệt, sự nghiệp Chân Tử Đan chủ yếu tập trung vào điện ảnh hơn là các dự án kinh doanh bên ngoài.

Chân Tử Đan là một trong những diễn viên tài năng mọi thời đại của Hong Kong. (Ảnh: Donnieyenofficial)

Chân Tử Đan có gần 4 thập kỷ kinh nghiệm diễn xuất ở cả Hong Kong và Hollywood, hiện là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á, theo The Richest.

Một số bộ phim đáng chú ý nhất của anh như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick4.

Nam diễn viên đã kiếm được hàng triệu USD từ những hợp đồng biểu diễn tên tuổi của mình và theo báo cáo của The Epoch Times, ngôi sao đã được đề nghị khoản tiền khổng lồ 12,8 triệu USD chỉ cho riêng Diệp Vấn 4.

Chân Tử Đan và Thành Long đều thành công trong sự nghiệp khi tham gia các bộ phim Hollywood. (Ảnh: IMDB)

Chân Tử Đan không tham gia nhiều dự án kinh doanh, nhưng tình yêu dành cho thời trang đã khiến anh phát triển thương hiệu quần áo của riêng mình có tên DY Edition.

Hình ảnh thương hiệu được cho là phản ánh niềm đam mê của anh với phim và võ thuật, với logo của thương hiệu được lấy cảm hứng từ một trong những cảnh phim của ông, theo Edison Chen's Juice Store.

Chân Tử Đan cũng là nhà sưu tập kính râm. Anh đã tung ra thương hiệu kính mát cao cấp phong cách của riêng mình có tên DonniEye năm 2018. Giá khởi điểm từ 180 USD và lên đến 1.525 USD , theo trang web của hãng.

Chân Tử Đan bắt đầu kinh doanh thương hiệu kính mắt DonniEye năm 2018. (Ảnh: Donnieyenofficial)

Chân Tử Đan vừa là nhà sản xuất kiêm đạo diễn. Công ty sản xuất Bullet Films được anh thành lập năm 1997, đứng sau một số bộ phim hành động thành công của Hong Kong, như Raging Fire năm 2021.

Công ty sản xuất thứ hai của Chân Tử Đan là Super Hero Films, được ra mắt tại Hong Kong Filmart năm 2013. Công ty này thành lập để làm những bộ phim hành động tầm cỡ quốc tế.

Diễn viên võ thuật Hong Kong Chân Tử Đan tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải. (Ảnh: SIFF)

Phong cách sống xa hoa

Ngôi sao hành động có danh mục tài sản ấn tượng. Theo INF News, nam diễn viên có ít nhất 6 bất động sản ở Hong Kong, mỗi bất động sản được mua với giá khoảng 1,5 triệu USD .

Vụ mua bán đáng kinh ngạc nhất của nam diễn viên là dinh thự trị giá 17 triệu USD mà anh mua cho vợ Cissy Wang trên đường Mountain Davis, Mỹ, theo Yahoo.

Căn biệt thự được giới truyền thông mệnh danh là “pháo đài mạnh nhất” và tài tử đã giao 80% quyền sở hữu tài sản cho vợ. Căn biệt thự nghỉ dưỡng có các tiện nghi như phòng tập thể dục, hồ bơi, bể sục, sân chơi cho trẻ em, khu tiệc nướng và cây đàn piano grand bên cạnh phòng khách.

Chân Tử Đan kết hôn với người vợ thứ hai Cissy Wang vào năm 2003. (Ảnh: Donnieyenofficial)

Theo kênh Celebrity Rewind, Chân Tử Đan sở hữu vài chiếc xe sang trọng. Bộ sưu tập xe của nam diễn viên gồm BMW 18, Lamborghini Veneno Roadster có giá 4 triệu USD và một chiếc Lamborghini Sesto Elemento khác. Anh thường sử dụng những chiếc xe phong cách của mình để tới các buổi ra mắt phim và họp báo.

Lamborghini Veneno Roadster. (Ảnh: Lamborghini)

Nam diễn viên sinh năm 1963 yêu thích món phụ kiện thanh lịch trên cổ tay. Anh chi tiền mặt để mua những chiếc đồng hồ đắt tiền như Rolex Sea-Dweller (khoảng 14.000 USD ), Audemars Piguet Royal Oak Offshore (khoảng 70.000 USD ) mà anh đeo trong buổi ra mắt phim Mulan, theo INF News.

Bài báo tương tự cũng nói rằng ông sở hữu chiếc Girard-Perregaux Golden Bridge Series.

Chân Tử Đan và Cissy Wang trong buổi khai trương cửa hàng Piaget vào tháng 10/2012, tại Mandarin Oriental, Hong Kong. (Ảnh: Handout)

Chân Tử Đan quan tâm đến đời sống tinh thần. Tài tử có tình yêu với ngựa và một số bộ phim của anh, từ 14 Blades năm 2014 đến Mulan của Disney năm 2020, khán giả đều thấy anh cưỡi ngựa.

Theo Line Today, năm 2016, anh mua một con ngựa có tên là Bad Boy. Ngựa Bad Boy của Chân Tử Đan đã giành chiến thắng ba cuộc đua với huấn luyện viên John Moore năm 2018. Nam diễn viên cũng được biết đến khi tham dự các sự kiện đua ngựa và được bổ nhiệm làm đại sứ cho BMW Hong Kong Derby nhiều lần.