Chân dung hai đại gia lan đột biến nổi tiếng đất Mỏ bị bắt vì khai thác than lậu

(VTC News) -

Hai đại gia chơi lan nổi tiếng ở Quảng Ninh vừa bị bắt trong đường dây khai thác than lậu quy mô lớn với khối lượng hàng triệu tấn than là cặp song sinh Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh (33 tuổi).

Lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, Giang và Thanh gây dựng vườn lan có tiếng tại phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Cặp song sinh này từng gây bão mạng xã hội vì liên quan thương vụ bán lan đột biến Ngọc Sơn Cước với số tiền 250 tỷ đồng cho một nhà vườn tại Hải Phòng vào tháng 3/2021.

Qua xác minh, vụ việc mua bán lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng là có thật nhưng hai bên mua bán mới chỉ dừng lại ở việc bắt tay và trao đổi nói chuyện, chứ hoạt động chuyển tiền thì chưa có.

Hai anh em Thành và Giang đã xây dựng gia đình, có cơ ngơi hoành tráng tại phường Mạo Khê. Ngoài sở hữu vườn lan var Đất Mỏ ở phường Kim Sơn, Thành và Giang có doanh nghiệp lớn ở tỉnh Hải Dương. Công việc thường xuyên ở huyện Đại Từ (Thái Nguyên) và thị xã Kinh Môn (Hải Dương).

Anh Bùi Hữu Giang và anh Bùi Hữu Thanh tại sự kiện giao lưu lan đột biến.

Lãnh đạo UBND phường Mạo Khê cho hay, hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh là công dân của phường, tuy nhiên việc làm ăn, buôn bán lại diễn ra ở nơi khác.

"Tại địa phương, cả Giang và Thanh chưa có điều tiếng gì với những người xung quanh", lãnh đạo UBND phường Mạo Khê nói.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, trên trang cá nhân của hai đại gia này, ngoài cơ ngơi hoành tráng còn có dàn xe gồm chiếc Rolls Royce Cullian (trị giá 29 tỷ đồng) và Range Rover SVautobiography cũng được cho là của đại gia lan đột biến Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, trong khu vườn ươm giống của hai anh em có nhiều loại lan, giá trị từ 500 triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng/cây. Vụ mua bán lan trăm tỷ đồng, Thanh khẳng định là có thật, tuy nhiên không giao dịch tiền mặt và không phải bán một cây. Thương vụ mua bán này cũng có hợp đồng.

Với giá 250 tỷ đồng thì phía vườn lan của Thanh phải cung cấp 5.000 con giống cây lan đột biến trong vòng 1 năm cho người mua lan ở Hải Phòng.

Bùi Hữu Thanh bên cây lan đột biến Ngọc Sơn Cước. (Ảnh: Vietnamnet)

Như VTC News đưa tin, ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan CSĐT cũng khởi tố 12 bị can về cùng tội danh, trong đó có hai anh em Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.

Theo điều tra, đường dây khai thác, buôn bán than lậu này đã khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên), sau đó chuyển về Hải Dương, Quảng Ninh và nhiều nơi khác tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Từ ngày 19/8, 135 cán bộ thuộc lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, cơ động khám xét các cơ sở kinh doanh than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương.

Lực lượng chức năng phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Có bãi than lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn.