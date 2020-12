My MobiFone là ứng dụng hữu ích của MobiFone dành cho khách hàng. Ứng dụng thông minh giúp quản lý thông tin tài khoản MobiFone tiện lợi, đăng ký gói cước, dịch vụ dễ dàng và cập nhật các chương trình khuyến mãi nhanh chóng. Cũng nhờ ứng dụng này mà khách hàng tiết kiệm được thời gian, công sức di chuyển, với My MobiFone, các thuê bao có thể thực hiện nhiều thao tác, đăng ký ngay tại nhà hoặc tại bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Trong khoảng thời gian từ 0h00 ngày 26/11 đến 23h59 ngày 31/12, MobiFone sẽ gửi đến quý khách hàng ưu đãi hấp dẫn "Chạm My MobiFone, chọn quà như ý". Theo đó, thuê bao đã sử dụng ứng dụng My MobiFone và những thuê bao chưa sử dụng My MobiFone (chưa tải hoặc đã tải nhưng chưa kích hoạt tài khoản) đều được tham gia chương trình để có cơ hội nhận 1 trong các phần quà hấp dẫn: thẻ mua hàng của VinID trị giá 200.000 đồng, tai nghe thể thao Hoco trị giá 200.000 đồng; sạc pin dự phòng Hoco trị giá 200.000 đồng; ô cầm tay 2 chiều trị giá 200.000 đồng; hoặc mã giảm giá 50% khi đăng ký gói XM.

Cụ thể, đối với các khách hàng đang sử dụng ứng dụng My MobiFone (trong giai đoạn từ 01/01 đến hết 15/11) khi chia sẻ thành công tới các thuê bao MobiFone chưa từng tải ứng dụng bằng tính năng “Giới thiệu bạn bè” trên My MobiFone sẽ nhận được ưu đãi của chương trình.

Đối với nhóm khách hàng chưa sử dụng My MobiFone (chưa tải ứng dụng hoặc đã tải nhưng không truy cập trong giai đoạn từ 01/01 đến hết 15/11), các thuê bao này sẽ nhận được ưu đãi khi thực hiện nạp thẻ trên app My MobiFone với tổng giá trị tối thiểu 400.000 đồng trong tối đa 5 lần nạp đầu tiên (tính giá trị trước khi chiết khấu) hoặc thanh toán trực tuyến trên ứng dụng cho bất kỳ thuê bao nào với tổng giá trị tối thiểu 400.000 đồng trong tối đa 5 lần thanh toán đầu tiên (tính giá trị trước khi chiết khấu).

Sau khi tham gia chương trình thành công, khách hàng sẽ nhận được thông báo hướng dẫn thực hiện chọn ưu đãi từ MobiFone. Các phần quà hiện vật sẽ được MobiFone trao tận tay khách hàng.

Khách hàng cần lưu ý rằng việc chia sẻ thành công được tính khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: thuê bao được chia sẻ chưa từng truy cập ứng dụng My MobiFone trong giai đoạn từ 01/01 đến hết 15/11; thuê bao được chia sẻ tải ứng dụng thành công; thuê bao được chia sẻ phải đăng nhập ứng dụng trong thời gian triển khai của chương trình và nhập mã xác nhận người giới thiệu (mã xác nhận là số điện thoại của thuê bao chia sẻ) để hoàn thành hành động chia sẻ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 9090.