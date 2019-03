Cha hoà thuốc diệt cỏ cho con trai 5 tuổi uống, rồi tự tử

Chiều 11/3, trả lời PV VTC News, ông Bùi Văn Bút - chủ tịch UBND xã An Tiến (An Lão, Hải Phòng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai cha con tại xã An Tiến, huyện An Lão, uống thuốc diệt cỏ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 6/3, tại gia đình anh Lê T. Tr. SN 1988 (An Tiến, An Lão) anh Tr. đã hòa thuốc diệt cỏ cho con trai là cháu L.T.B.N (SN 2014) uống. Sau khi con trai uống xong, anh Tr. cũng lấy thuốc diệt cỏ uống để tự tử.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời đưa 2 cha con anh Tr. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Sau đó, con anh Tr. được chuyển lên tuyến trên cùng ngày.

Sau thời gian cấp cứu, điều trị, hai cha con anh Tr. đã được chuyển về nhà và sức khỏe đang nguy kịch.

Hiện, Công an huyện An Lão đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Uống thuốc diệt cỏ tự tử, nạn nhân thoát chết trong gang tấc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 cứu sống một bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Ba mẹ con uống thuốc diệt cỏ: Con trai mất, con gái nguy kịch Hai cháu bé cùng mẹ nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.

Minh Khang