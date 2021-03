CEO Hoàng Đặng: Hành trình cùng The Human Inc đi ra toàn cầu

(VTC News) -

Vài năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của môi trường internet trên thế giới và tại Việt Nam, người ta thấy sự dịch chuyển như vũ bão từ môi trường kinh doanh offline truyền thống sang hình thức online. Nắm bắt sự phát triển ngày càng mạnh của internet và xu hướng thương mại điện tử đến thói quen tiêu dùng, chàng trai trẻ Hoàng Đặng đã bắt tay vào khởi nghiệp ngay khi là sinh viên năm thứ nhất.

Hoàng Đặng - CEO của The Human Inc.

Hoàng Đặng kể, anh thành lập The Human Inc năm 2016 khi vẫn còn là sinh viên trên ghế nhà trường. Những ngày đầu lập nghiệp để tiết kiệm tiền, Hoàng thuê một văn phòng nhỏ với chỉ vài nhân sự designer, supporter hỗ trợ. Hoàng làm nhiều vai trò từ định hướng phát triển công ty đến sales, thiết kế, đối ngoại, đến cả vị trí hành chính nhân sự anh cũng đảm trách. Thử thách và cũng là cơ hội thúc đẩy Hoàng Đặng tìm hiểu kiến thức các chuyên ngành liên quan, thấu hiểu công việc các vị trí giúp sát sao hơn trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực không ngừng cùng một chút may mắn, The Human Inc của Hoàng Đặng có lãi ngay từ ban đầu. Tích lũy dần vốn và kiến thức cộng với sự nhanh nhạy thị trường của vị CEO trẻ đến nay The Human đã phát triển vượt bậc khi có mặt ở hơn 50 quốc gia.

Nhân sự GenZ trẻ tuổi và nhiệt huyết của The Human Inc.

Với nhiều người khởi nghiệp là một cụm từ to tát và cần phải vốn này, vốn kia thì mới có thể thực hiện được nhưng Hoàng Đặng lại cho rằng ý chí và niềm kiên định đến cùng mới là điều tiên quyết để có được thành công.

“Là một sinh viên vẫn đang trên ghế nhà trường, ngoài niềm đam mê với những ý tưởng thiết kế và kinh doanh thì mình không có gì cả. Đều bắt đầu với con số 0, và sau đó “tái đầu tư” liên tục với những số tiền ít ỏi nhất. Mình rất thích keyword “tái đầu tư” này. Trong kinh doanh, “mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất đi ý chí mới là mất tất cả”. Nên với quan điểm của mình, tinh thần cầu thị, tích lũy kinh nghiệm và ý chí sắt đá mới là quan trọng trong việc kinh doanh”.

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, doanh nghiệp của CEO Hoàng Đặng gặp phải thách thức không nhỏ khi đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, khách hàng của The Human Inc chủ yếu đến từ Global, điều này khiến các doanh nghiệp như The Human Inc cần thay đổi tư duy mở, tiếp cận thị phần thị trường mới. CEO Hoàng Đặng quyết định tiếp cận thị trường nội địa, sử dụng nền tảng thương mại điện tử quốc gia, song song phát triển thị trường Global cũ, chờ đợi giai đoạn COVID-19 ổn định để bứt phá sau đại dịch.

Hoàng Đặng nhận định, năm 2021 sẽ là một năm thay đổi lớn với ngành TMĐT nói chung, trong năm nay doanh nghiệp của anh vẫn sẽ tập trung vào khách hàng, mang đến cho họ những thiết kế sáng tạo yêu thích nhất và sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Trải qua nhiều năm học tập và làm việc không ngừng để có được chỗ đứng trên thương trường hôm nay. Tuy nhiên, khi nói về thành công của mình, Hoàng Đặng lại khá khiêm tốn khi vẫn tự nhận bản thân còn phải học hỏi nhiều hơn nữa.