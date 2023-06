CĐV rơi từ khán đài xuống tử vong, trận đấu ở giải VĐQG Argentina bị hoãn

(VTC News) -

"Ủy ban an toàn Bóng đá và CLB Atletico River Plate rất tiếc phải thông báo rằng, trong trận đấu chiều nay với Defensa and Justicia, một cổ động viên đã ngã từ khán đài Sivori Alta và qua đời. Các bộ phận y tế, an ninh và cảnh sát và đã có mặt ngay lập tức ở thời điểm xảy ra vụ việc", thông báo của River Plate viết.

Trận đấu giữa River Plate và Defense and Justicia diễn ra trên sân Monumental - sân nhà của River Plate vào ngày 3/6. Tuy nhiên, khi bóng mới lăn đến phút 28 thì một CĐV được phát hiện rơi từ phía khán đài và không qua khỏi. Ngay lập tức, trọng tài chính Fernando Rapallini nhận được tín hiệu và ông quyết định cho dừng trận đấu.

Một CĐV qua đời do rơi từ khán đài trong trận đấu giữa River Plate và Defensa.

Người hâm mộ xấu số sau đó được xác định là anh Pablo Marcelo Serrano. Liên đoàn bóng đá Argentina gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Serrano. CLB Defensa and Justicia - đối thủ của River Plate viết: "Trận đấu bị hoãn vì một CĐV của River Plate qua đời. Chúng tôi gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, CLB River Plate và tất cả những người ủng hộ".

Sân động động Monumental bị đóng cửa trong vòng 24 giờ sau sự cố để cảnh sát điều tra sự việc. Ở khu vực khán đài Sivori Alta, ban tổ chức ghi nhận số khán giả có mặt đạt khoảng 90% công suất. Ở thời điểm diễn ra sự cố, không có tác động nào từ bên thứ 3 hay bạo lực xuất hiện. Toàn bộ CĐV được mời ra khỏi sân ngay sau đó.

Sân Monumental có sức chứa 83.198 người và vừa được cải tạo cách đây hơn 3 tháng. River Plate đang chơi thăng hoa ở giải VĐQG Argentina. Đội bóng này dẫn đầu bảng xếp hạng sau 18 vòng với 41 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Talleres 4 điểm.

River Plate thường xuyên bán đi trụ cột cho các đội bóng châu Âu trong vài năm gần đây nhưng họ vẫn giữ được vị thế đáng nể ở giải quốc nội.

