Carrier công bố nhà phân phối toàn quốc cho điều hòa không khí treo tường

(VTC News) -

Theo đó, từ ngày 17/03/2021, các sản phẩm máy điều hòa không khí treo tường thương hiệu Carrier sẽ được phân phối toàn quốc bởi Công ty cổ phần An Gia Tiến (tên viết tắt AGT JSC).

Thương hiệu Carrier của Mỹ được lấy từ tên của Willis Haviland Carrier, nhà phát minh và thiết kế ra hệ thống điều hòa không khí đầu tiên trên thế giới năm 1902. Willis Carrier đã sớm nhận ra rằng các nhu cầu đáp ứng về sự thay đổi của khí hậu, tiện nghi của cuộc sống hằng ngày và sản xuất sẽ quyết định giá trị của điều hòa không khí.

Ngay từ đầu, Carrier đã bắt đầu phát triển mạng lưới đại lý, nhà phân phối và khách hàng quốc tế. Thành công với việc xuất hiện sớm ở Châu Âu và Châu Á là dấu hiệu cho thấy ứng dụng phổ biến của điều hòa không khí trên khắp các vùng lãnh thổ quốc tế.

Hiện nay, trải qua hơn 115 năm có mặt trên thị trường, điều hòa không khí Carrier đã hiện diện khắp thế giới. Tại Việt Nam, Carrier đã có mặt từ năm 1994 và là một trong những công ty ngành điều hòa không khí đầu tiên là thành viên của Hội Đồng Xanh Việt Nam Vietnam Green Building Council (VGBC).

Với trọng tâm đẩy mạnh thị trường dân dụng trong thời gian tới, Carrier Việt Nam đã đưa ra những chiến lược phát triển dòng sản phẩm điều hòa dân dụng Carrier nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường điều hòa không khí ngày càng cao thông qua ký kết hợp tác chiến lược với công ty cổ phần An Gia Tiến, là nhà phân phối toàn quốc, cũng như công bố các tổng đại lý ba miền và các đại lý trên toàn quốc.

Công ty Cổ phần An Gia Tiến chính thức trở thành nhà phân phối toàn quốc dòng máy điều hòa không khí treo tường Carrier tại Việt Nam.

Công ty cổ phần An Gia Tiến hiện đang là nhà phát triển thị trường và phân phối độc quyền các thương hiệu gia dụng và điện gia dụng toàn cầu như: CORELLEBRAND LLC, FUJIHORO, ARIETE, SERVEWELL... Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối, hơn 1000 điểm bán hàng trên toàn quốc cùng hệ thống văn phòng và kho bãi tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, An Gia Tiến hứa hẹn trở thành cầu nối giữa thương hiệu chất lượng Mỹ Carrier và khách hàng Việt Nam. Các sản phẩm máy điều hòa không khí Carrier sẽ được trưng bày tại Showroom An Gia Tiến khu vực TP.HCM tại địa chỉ: 68 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.

Lễ trao chứng nhận Tổng đại lý, đại lý điều hòa không khí treo tường Carrier toàn quốc.

Ông Lê Việt Hùng – Tổng Giám Đốc Carrier tại Việt Nam chia sẻ: “Là tập đoàn đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp điều hòa không khí, nâng cao chất lượng không khí sạch bên trong các tòa nhà, Carrier Global Corporation cam kết giúp cho thế giới trở nên tiện nghi hơn, an toàn hơn, và bền vững cho các thế hệ sau. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Công ty Cổ phần An Gia Tiến trở thành nhà phân phối toàn quốc chính thức các dòng sản phẩm điều hòa không khí của Carrier tại thị trường Việt Nam. Thông qua việc hợp tác cùng An Gia Tiến, Carrier sẽ giới thiệu đến đông đảo khách hàng những sản phẩm thương hiệu và chất lượng tiêu chuẩn Mỹ và những giải pháp đột phá mới nhất của chúng tôi”.