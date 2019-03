Đoàn Thị Hương chưa được trả tự do, phiên đối chất tại toà án Malaysia kết thúc

Theo phóng viên của Reuters, công tố viên từ chối yêu cầu trả tự do cho đoàn thị hương. Luật sư của Hương cho rẳng quyết định không rút lại cáo buộc với thân chủ mình là ngoan cố. Phiên đối chất trước đó 3 ngày đã bị hoãn sau khi Hương cho biết bản thân bị sốc khi biết nghi phạm khác trong vụ án là Siti Aisyah, người Indonesia được thả. Theo truyền thông Malaysia, vào khoảng 8h ngày 14/3 Hương được áp giải tới tòa án trong trang phục áo chống đạn, trùm khăn đỏ. Dự kiến trong phiên toàn hôm nay, công tố viên sẽ đặt câu hỏi về đề nghị hủy bỏ cáo buộc đối với Hương trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Video: Đoàn Thị Hương xuất hiện tại tòa án Malaysia Trước đó, hôm 11/3, Thẩm phán tòa án Malaysia đã hủy bỏ cáo trạng đối với Siti Aisyah và thả tự do cho cô này ngay tại tòa sau khi các công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người. Khi nhận được thông báo, Aisyah đã khóc và ôm Đoàn Thị Hương trước khi rời khỏi phòng xử án và lên xe của Đại sứ quán Indonesia. Trong khi đó Đoàn Thị Hương cho biết cô bị sốc khi người có cùng cáo buộc giết người như mình được thả trong khi cô thì không. "Tôi bị sốc. Đầu óc tôi đang trống rỗng", Hương nói với các phóng viên sau khi Aisyah rời đi. Ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư bào chữa của Đoàn Thị Hương tiết lộ thân chủ mình hết sức thất vọng và không còn tâm trạng để bào chữa. Điều này khiến ông và các đồng nghiệp trong nhóm luật sư bào chữa cho Hương đề nghị ngừng phiên bào chữa và chuyển sang ngày 14/3. Ông Teh cùng với đó khẳng định sẽ đề nghị công tố viên Malaysia hủy truy tố và trả tự do Hương. Chiều 12/3/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. Liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại 1 người Triều Tiên tháng 2/2017 tại Malaysia, Phó Thủ tướng khẳng định lãnh đạo cấp cao và dư luận Việt Nam hết sức quan tâm đến quá trình xét xử cũng như kết quả vụ việc này và đề nghị phía Malaysia bảo đảm xét xử công bằng, trả tự do cho công dân Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương được áp giải tới tòa án. (Ảnh: Malay Mail) Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị buộc tội giết người mang tên Kim Chol trên hộ chiếu tại sân bay Kuala Lumpur vào tháng 2/2017. Cả Siti và Hương đều khẳng định bị lừa để thực hiện vụ giết người, tưởng rằng mình đang tham gia một trò chơi khăm cho một chương trình thực tế của Nhật Bản. Sau khi được thả, Siti cho biết cô rất hạnh phúc, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tổng thống, các quan chức Indonesia vì sự giúp đỡ của họ. Cô gái người Indonesia cho biết cô hy vọng Đoàn Thị Hương sẽ sớm được thả như mình. Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam đề nghị Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương Chiều 12/3, Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đề nghị Bộ trưởng Tư pháp Malaysia xem xét trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương. Trả tự do cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương là cần thiết và hợp lý Các luật sư cho rằng việc trả tự do cho công dân Việt Nam là cần thiết và hợp lý vì cô cũng như Aisyah chỉ là những người bị lừa làm vật hy sinh trong vụ việc.