Cặp đôi U50 quyết định về chung nhà chỉ sau nửa tháng gặp nhau tại ‘Hẹn ăn trưa’

Mới đây, cặp đôi từng để lại nhiều ấn tượng tại “Hẹn ăn trưa” tập 369 - Nguyễn Văn Phúc (47 tuổi, Bình Phước, làm xây dựng - cơ khí) và Nguyễn Thị Tố Duyên (46 tuổi, TP.HCM, chủ tiệm may) đã gây bất ngờ khi gửi thiệp cưới đến ekip chương trình, thông báo sẽ chính thức về một nhà vào tháng 7 năm nay.

Được biết, cặp đôi cùng tham gia ghi hình vào ngày 13/3 và đã cho nhau cơ hội tiếp tục tìm hiểu để tiến xa hơn. Nhưng chỉ sau 5 ngày được bà mối Tô Nhi A ghép đôi, Văn Phúc đã ngỏ lời xin cưới và được Tố Duyên đồng ý.

Anh Văn Phúc và chị Tố Duyên tham gia "Hẹn ăn trưa" tập 369

Với vẻ ngoài trẻ trung tươi tắn Tố Duyên gây ấn tượng với nhà trai ngay lần gặp mặt đầu tiên, xuất hiện trong chiếc áo dài hồng nhẹ nhàng do đích thân mình tự may, nhà gái tâm sự về lý do vẫn chăn đơn gối chiếc: “Tôi từng trải qua hai mối tình, lúc đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại là chị cả nên tôi chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình. Bây giờ có tuổi, tôi mới nghĩ đến lập gia đình”.

Về phía nhà trai, chia sẻ tại chương trình, Văn Phúc cho biết đã kết hôn năm 24 tuổi, sau 8 năm chung sống cùng vợ cũ và có 2 bé gái, gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn khó có thể hàn gắn nên cả hai quyết định ra tòa ly hôn sau 8 năm ly thân.

Sau khi quyết định hẹn hò tại chương trình, anh chị đã nhanh chóng "ra mắt" gia đình hai bên

7 năm sau đổ vỡ hôn nhân, khi vết thương lòng tạm nguôi ngoai, anh quyết định cho mình cơ hội lần nữa để tìm kiếm hạnh phúc nên đăng ký tham gia show hẹn hò: “Hằng ngày đi làm rồi về nhà chỉ có một mình cũng buồn nên tôi mong muốn tìm kiếm một người đơn giản để bầu bạn sớm tối. Tôi cũng theo dõi chương trình hơn 2 năm nay và thấy chương trình rất hay, dành cho những người bận bịu tham gia để tìm kiếm mái ấm gia đình nên tôi quyết định đăng ký”.

Trong khi đó, Tố Duyên vì gia đình hối thúc nên quyết định nhờ “Hẹn ăn trưa” mai mối vì nhận thấy những người tham gia chương trình đều là những người đàng hoàng và thật tình muốn tìm kiếm bạn đời. Cô cho biết, phải chờ đợi đến hơn 1 năm mới may mắn gặp đúng “ý trung nhân”.

Tại chương trình, khi biết Văn Phúc đã từng đứt gánh hôn nhân, Tố Duyên thẳng thắn chia sẻ quan điểm khiến Tô Nhi A trầm trồ khen ngợi: “Tôi thấy không sao, đó là chuyện không ai muốn. Hiện tại hôn nhân của anh đã gọn gàng rồi thì không sao, tôi không ngại vấn đề đó”.

"Hẹn ăn trưa" là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cặp đôi Văn Phúc - Tố Duyên

Nên duyên tại “Hẹn ăn trưa”, ngay sau buổi ghi hình, cả hai đã có buổi hẹn hò và thẳng thắn chia sẻ với nhau những quan điểm về cuộc sống hôn nhân, gia đình. “Nếu Duyên chấp nhận, tôi sẽ đưa Duyên ra mắt gia đình, tiến hành làm giấy tờ đăng kí kết hôn và chọn ngày giờ tổ chức đám cưới vì cả hai đã lớn tuổi, không thể tìm hiểu thêm 5 năm hay 2 năm nữa. Duyên đã đồng ý và chúng tôi quyết định về bên nhau” - anh Phúc cho biết. Vì vậy, 5 ngày sau Tố Duyên đã ra mắt gia đình bạn trai và có quyết định tiến xa hơn.

Quen nhau chưa được 1 tháng đã đi đến quyết định kết hôn có thể là khoảng thời gian ngắn với nhiều người, nhưng bấy nhiêu đã đủ để sưởi ấm hai trái tim cô đơn của cặp đôi U50. Nói về quyết định “thần tốc”, Tố Duyên thẳng thắn: “Đối với tôi thì không nhanh vì tới tuổi này, tôi cũng hiểu và biết như thế nào là đúng. Trước đây anh Phúc đã có gia đình, nhưng hiện tại anh đã rõ ràng mọi thứ, không có sự ràng buộc gì cả và chúng tôi cũng được gia đình hai bên ủng hộ.

Mặt khác, tôi nhận thấy được sự đồng điệu với anh Phúc vì cả hai đều là con trưởng, đều bươn chải nhiều ngoài cuộc sống. Anh Phúc có tính cách chân chất, thật thà và có phần “hai lúa” nên tôi rất thích, bản thân tôi cũng là người đơn giản nên không đòi hỏi cầu kì hay lãng mạn. Vì thế anh Phúc có nhiều điểm giống như tiêu chí tôi đưa ra, còn những thứ chưa phù hợp thì cả hai sẽ xây dựng, thay đổi thêm để có thể hòa hợp với nhau”.

Cặp đôi sẽ về chung một nhà vào tháng 7 tới

Mặc dù hiện tại, cả hai đang có những khoảng cách về mặt địa lý, khi người ở TP. Hồ Chí Minh, người lại ở Bình Phước nhưng cặp đôi U50 vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm, khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trong những lần hiếm hoi gặp nhau.

Cái kết viên mãn của cặp đôi Văn Phúc - Tố Duyên khiến “bà mối” Tô Nhi A vỡ oà hạnh phúc. Chỉ mới hơn 2 tháng “cầm trịch” chương trình “Hẹn ăn trưa”, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã se duyên thành công và nhận tin vui trong thời gian rất ngắn.

“Thực sự tôi cảm thấy rất vui và xúc động, đây là thiệp cưới tạo cho tôi cảm xúc mà chưa bao giờ có được từ trước tới giờ. Hi vọng các bạn bước vào hôn nhân với những gì các bạn đang có, đó là lòng bao dung, sự cởi mở. Hành trình hôn nhân sẽ có những khó khăn nhất định nhưng vì các bạn đã bước vào, vì các bạn chọn đối phương nên hi vọng các bạn sẽ yêu đối phương cả những điều chưa tròn trịa để cùng nhau xây dựng hạnh phúc

Sự kiện này cũng giúp tôi thấy được công việc của mình có giá trị, sự đóng góp của mình cho chương trình và quá trình lao động của cả ekip thật sự có ý nghĩa. Đây là nguồn động lực để tôi và ekip sản xuất thấy được những khó khăn là điều đương nhiên cần phải vượt qua, sau những khó khăn đây là niềm vui mà chúng tôi được đền đáp” - “Bà mối” Tô Nhi A chia sẻ.

Niềm hạnh phúc của cặp đôi cũng là hạnh phúc của ekip chương trình "Hẹn ăn trưa"

Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ cưới vào ngày 2/7 sắp tới. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, Văn Phúc hào hứng cho biết đang sắp xếp công việc chuyển về làm tại thành phố để được gần vợ. Trong tương lai, cả hai mong muốn sẽ sinh thêm một hoặc hai, ba người con nếu kinh tế phát triển ổn định.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi bước ra từ chương trình “Hẹn ăn trưa” mang đến niềm tin vào một cái kết màu hồng cho các cặp đôi tham gia các chương trình hẹn hò. Chương trình “Hẹn ăn trưa” sẽ tiếp tục hành trình kết nối các mảnh ghép đi tìm tình yêu với sự dẫn dắt của “bà mối Tiến sĩ tâm lý” Tô Nhi A vào 18 giờ Thứ Sáu hằng tuần trên kênh YouTube MCVMedia.

Hiểu Thiên (Ảnh: Khoa Nguyễn, NVCC)