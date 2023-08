Canon 20 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 thị trường máy ảnh kỹ thuật số

(VTC News) -

Canon phát triển các thành phần hệ thống tạo ảnh chủ chốt ở dòng máy ảnh EOS dùng ống kính chuyển đổi, đó là cảm biến hình ảnh CMOS, chip xử lý hình ảnh và ống kính thành phần chuyển đổi theo khái niệm cốt lõi "Tốc độ, Sự tiện dụng, và Chất lượng hình ảnh cao".

Với các dòng sản phẩm đa dạng, từ các model tiêu biểu với hiệu suất hoạt động cao được giới chuyên môn tin tưởng, đến các model dòng cơ bản giúp người dùng vui thích trải nghiệm hoạt động chụp ảnh dễ dàng với chất lượng hình ảnh cao, cũng như các ống kính dòng RF và EF dồi dào tạo sự phong phú cho hoạt động sáng tác ảnh - Canon tiếp tục hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Vào buổi đầu của máy ảnh SLR, Canon giới thiệu đột phá của mình với máy ảnh EOS Kiss Digital (EOS Digital Rebel hay EOS 300D ở các khu vực khác) vào tháng 9 năm 2003. Chiếc máy ảnh ấn tượng này, với giá cả cạnh tranh và thiết kế gọn nhẹ, đã trở thành động lực phát triển trên thị trường máy ảnh DSLR, giành được thị phần hàng đầu trên toàn cầu, và báo trước thời đại của máy ảnh DSLR.

Từ đó, Canon tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm đột phá khác, gồm dòng EOS-1D chuyên nghiệp và EOS 5D, mở đường cho mảng quay video với máy DSLR.

Khao khát của Canon muốn vượt xa các giới hạn trong lĩnh vực hình ảnh dẫn đến sự ra đời của hệ thống EOS R thế hệ tiếp theo ra mắt vào tháng 10/2018, gồm EOS EOS R5 - chiếc máy ảnh đầu tiên có khả năng quay video 8K -xuất hiện vào tháng 7/2020 và EOS R3 vào tháng 11/2021 có tính năng theo dõi nét các chủ thể di chuyển nhanh và chụp ảnh liên tục. Ngoài ra, Canon ra mắt hệ thống EOS VR được thiết kế để quay video cho nội dung thực tế ảo vào tháng 12/2021.

EOS R5 với khả năng quay video 8K, đầu tiên được phát triển trên máy ảnh Canon với cảm biến CMOS full-frame 45 MP (Ảnh: Canon)

Năm 2022, Canon ra mắt EOS R7 (tháng 6) và EOS R10 (tháng 7), model kích thước APS-C đầu tiên thuộc dòng EOS R và model máy ảnh full frame EOS R6 Mark II (tháng 12) có chức năng AF cao cấp và khả năng quay video tuyệt vời, cùng với sáu ống kính RF mới: RF800mm F5.6 L IS USM, RF1200mm F8 L IS USM, RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM, RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM, RF24mm F1.8 MACRO IS STM, RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM.

Vừa nỗ lực mở rộng dòng sản phẩm của mình, Canon vẫn giữ vững được vị trí số 1 trên thị trường toàn cầu trong năm thứ 20 liên tiếp.

Không chỉ là model kế nhiệm của chiếc máy ảnh nổi tiếng EOS R6, EOS R6 Mark II là một yếu tố quan trọng định hình lại dòng máy ảnh "6" của Canon. Model này bổ sung hàng loạt tính năng tạo video chuyên nghiệp, giúp nâng cao hiệu suất cơ bản và tăng tính năng chụp ảnh tĩnh, biến chiếc máy ảnh thành một công cụ tạo ảnh tĩnh và video mạnh mẽ. (Ảnh Canon)

EOS R8 là mẫu máy ảnh EOS Full-frame nhẹ nhất của hệ thống EOS R series vừa được tung ra năm 2023, hướng đến sự tiện lợi cho các videographer chuyên nghiệp. (Ảnh: Canon)

Canon sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ hình ảnh độc quyền của mình trong khi củng cố và mở rộng dòng máy ảnh EOS và ống kính RF/EF, mở ra nhiều con đường mới cho nhiếp ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều đối tượng người dùng đa dạng và mang văn hóa nhiếp ảnh và sáng tạo video đi khắp nơi.

Bảo Anh