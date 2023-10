Cảnh sát giao thông lao xuống hồ sâu cứu 2 học sinh đuối nước

(VTC News) -

Ngày 21/10, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết, 2 cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự công an huyện đã cứu kịp thời 2 học sinh đuối nước trong đêm.

Theo đó, lúc 21h ngày 20/10, trong khi làm nhiệm vụ tại Công an xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đại úy Đặng Quang Cảnh và Trung úy Nguyễn Thanh Tâm (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Hòa Vang) nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của người dân tại khu vực hồ nước nghĩa trang liệt sĩ gần trụ sở Công an xã Hòa Tiến.

Hai học sinh đuối nước được cứu kịp thời. (Ảnh: Công an cung cấp)

Xác định tình huống nguy cấp, Đại úy Cảnh và Trung úy Tâm khẩn trương đến hiện trường.

Đến nơi, phát hiện có 2 học sinh bị đuối nước, đang vùng vẫy và chìm dần dưới hồ sâu, Đại úy Cảnh cùng Trung úy Tâm lao xuống hồ, nhanh chóng tiếp cận và đưa được nạn nhân (1 nam và 1 nữ) lên bờ, thực hiện sơ cứu, sau đó cùng người dân chuyển nạn nhân đến Trạm Y tế xã Hòa Tiến cấp cứu.

Hiện sức khỏe 2 học sinh đã ổn định.