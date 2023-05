Cảnh sát giao thông được giữ xe khi nào?

(VTC News) -

Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, rất nhiều lỗi vi phạm mà người dân dễ mắc phải. Trong đó, nhiều lỗi ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, người điều khiển sẽ bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện.

Những lỗi vi phạm nào mà cảnh sát giao thông có thể tạm giữ xe? Theo Điểm C, Khoản 6, Điểm A, Điểm C Khoản 8 và Khoản 10 của Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, những trường hợp người điều khiển sẽ bị tạm giữ phương tiện nếu vi phạm một trong lỗi sau:

Người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất cấm

Quy định tại Điều 5, Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

- Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

- Người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

- Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Hơn nữa, trong cơ thể người điều khiển phương tiện có chất ma túy và không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ.

Điều khiển xe chạy ngược chiều

- Người điều khiển phương tiện đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Xe vi phạm biển số, giấy tờ

Năm 2019, xe ô tô Lexus đeo biển số giả mạo xe của một cơ quan báo chí bị CSGT tạm giữ. (Ảnh: CN)

- Người điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số).

- Người điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

- Người điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định.

- Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

- Điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ô tô sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị tẩy xóa.

- Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

- Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe hết hạn sử dụng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Như vậy, những lỗi trên ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ còn bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện từ 7 ngày trở lên. Do đó, khi tham gia giao thông, người điều khiển cần tuân thủ những quy định của luật giao thông đường bộ để đảm bảo

BẢO HƯNG