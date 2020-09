Cảnh báo lừa bán 'gói thầu ảo' tại dự án sân bay Long Thành

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo thời gian gần đây, lợi dụng tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, nhiều đối tượng đã vẽ ra các gói thầu, hợp đồng kinh tế ảo giá trị lớn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn mạo danh, tự xưng là cơ quan Nhà nước, các đối tượng tạo ra văn bản cấp phép khai thác đất tầng phủ dùng để vận chuyển san lấp mặt bằng sân bay Long Thành.

Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Cụ thể, các đối tượng tự xưng là "Ban quản lý dự án Sân bay Long Thành" ban hành quyết định giả mạo cho phép doanh nghiệp có tên gọi "Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Hà" được phép khai thác, vận chuyển đất rồi rao bán lại hợp đồng. Đồng thời, thực hiện các thủ đoạn để kêu gọi góp vốn, hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ, qua đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng.

Để tạo niềm tin đối với việc thực hiện hợp đồng khai thác vận chuyển đất tầng phủ, các đối tượng tiếp tục vẽ ra các hợp đồng huy động phương tiện cơ giới với khối lượng vận chuyển đất số lượng lớn.

Từ ngày 1/8 đến nay, trong giới kinh doanh xe ben và trên các diễn đàn, hội, nhóm mạng xã hội thấy xuất hiện các bài viết huy động số lượng lớn xe ben, xe cuốc hợp tác ký hợp đồng kinh tế vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay Long Thành và dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với khối lượng 3-5 triệu m3 đất, phạm vi vận chuyển 4-15 km, đơn giá 30.000-47.000 đồng/m3; yêu cầu hồ sơ gồm thông tin doanh nghiệp, đăng ký xe, bảo hiểm, đăng kiểm, bằng lái, CMND của tài xế…

“Tất cả hoạt động trên đều là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nhằm chiếm đoạt số tiền của các nạn nhân tham gia dưới danh nghĩa đặt cọc, góp vốn đảm bảo nội dung hợp tác kinh doanh”, Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn), hiện nay trong dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn và khu vực 5.000 ha thực hiện xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành chưa triển khai các gói thầu về vận chuyển, san lấp đất tầng phủ.

Do đó, các hoạt động huy động phương tiện cơ giới để vận chuyển đất là không có thật. Thẩm quyền ban hành các quyết định cho phép doanh nghiệp khai thác đất tầng phủ tại dự án Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn là UBND tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Chính phủ quyết định.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo các doanh nghiệp và người dân tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo, trục lợi. Trường hợp đã ký hợp đồng tham gia góp vốn, chuyển tiền cho các doanh nghiệp liên quan đến vận chuyển đất tầng phủ trong dự án sân bay Long Thành và khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, có thể liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.