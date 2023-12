Cận cảnh tuyến phố Hà Nội có giá thuê mặt bằng thuộc top đắt nhất thế giới

Giá thuê mặt bằng tại phố Tràng Tiền tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và 50% so với thời điểm trước dịch bệnh. Con số này đưa con phố “sang, xịn” nhất Thủ đô tăng 3 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào năm ngoái.