Cận cảnh những công trình tiền tỷ tại Bình Định xây xong rồi bỏ hoang

Tháng 7/2016, công trình điểm trường mầm non Thái Xuân thuộc Trường mầm non xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) được UBND tỉnh Bình Định quyết định chấp thuận xây dựng do UBND TX An Nhơn làm chủ đầu tư. Với diện tích khuôn viên 1.700 m2, vốn đầu tư gần 4,5 tỷ đồng, trong đó 70% từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, phần còn lại lấy từ ngân sách TX An Nhơn.