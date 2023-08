Cận cảnh con đường sâu thẳm xuống lòng đất, ngang ngửa tòa nhà cao 75 tầng

(VTC News) -

Ở bang New Mexico (Mỹ), có một công viên quốc gia cực kỳ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là vườn quốc gia Carlsbad Caverns nằm ở dãy núi Guadalupe, được thành lập từ năm 1930 với diện tích 18.926 ha. Khi đặt chân đến đây, du khách sẽ được tham quan hơn các hang động ấn tượng được hình thành từ thời cổ đại.

Ảnh: Internet

Và một trong những lối dẫn vào hang động chính là một con đường dốc, quanh co rất ấn tượng. Càng đi sâu xuống dưới, gian toàn là bóng tối, ánh sáng như bị nuốt chửng. Chính vì thế, con đường này còn được mệnh danh là "Road to the Hell", nghĩa là đường đến địa ngục.

Ảnh: Internet

Toàn bộ con đường dốc khúc khủy, quanh co này dài hơn 2 cây số, sâu thẳm vào lòng đất, tính riêng độ cao từ cửa đến hang chính thì tương đương một toà nhà 75 tầng, du khách sẽ mất tầm 60-90 phút để di chuyển.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Sau khi đi hết con đường, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt đẹp, lung linh huyền ảo của hang động chính Grand Canyon.

Ảnh: Internet

Hang dạng thạch nhũ đá vôi, có niên đại khoảng 4 đến 6 triệu năm tuổi. Đây được cho là hang động lớn và sâu nhất, nổi bật nhất của vườn quốc gia Carlsbad Caverns. Ngoài ra còn có vô vàn hố không đáy kỳ ảo như Giant Dome, Rock of Ages...

Ảnh: Internet

Toàn bộ vườn quốc gia có 119 hang động khác nhau, và Grand Canyon chính là điểm thu hút nhiều du khách đến nhất. Bên trong vườn quốc gia còn 357 loài chim, 55 loài bò sát và lưỡng cư khác nhau, 5 loài cá và khoảng hơn 600 loài côn trùng đa dạng.

Ảnh: Internet