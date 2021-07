Cận cảnh 2 khách sạn của Sun Group được báo Mỹ gợi ý khi đến Hà Nội, Phú Quốc

(VTC News) -

Là tạp chí uy tín bậc nhất nước Mỹ gần 100 năm, top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới của TIME luôn là bảng xếp hạng uy tín hàng năm dành cho giới xê dịch. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gần 2 năm, danh sách năm nay được TIME lựa chọn theo tiêu chí các thành phố du lịch đẹp, có triển vọng phục hồi và thích nghi tốt giữa COVID-19.

Việc Hà Nội, TP. HCM và Phú Quốc được vinh danh trong danh sách “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2021”, thể hiện khả năng thích ứng và không ngừng đổi mới của những điểm đến này trong đại dịch. Trong đó, sự góp mặt của các khách sạn mới như: Capella Hanoi và New World Phu Quoc Resort đã góp phần làm nên sức hấp dẫn trên thị trường quốc tế.

New World Phu Quoc Resort - Làng biển bên Bãi Kem

New World Phu Quoc Resort nhìn ra Bãi Kem tuyệt đẹp tại Nam Phú Quốc.

TIME mô tả Phú Quốc như “viên kim cương” của Việt Nam và là một trong những điểm đến có tốc độ phát triển nhanh nhất tại Đông Nam Á. Năm 2019, Phú Quốc thu hút 5 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm 2018. TIME cũng đưa thông tin, hòn đảo thiên đường dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho khách quốc tế vào mùa thu năm nay, với thời gian lưu trú miễn visa lên tới 30 ngày. New World Phu Quoc Resort, khu nghỉ dưỡng 5 sao mới nhất do Sun Group đầu tư và đưa vào vận hành hồi tháng 5/2021, gồm 375 căn villa với bãi biển riêng tư và những khu vườn xanh mát, được TIME nhắc đến đầu tiên trong những điểm nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm khi đến Phú Quốc.

New World Phu Quoc Resort được thiết kế theo phong cách làng biển, mỗi villa có bể bơi riêng.

Sở hữu bờ biển tuyệt đẹp của Bãi Kem - top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới do Flight Network bình chọn, New World Phu Quoc Resort gây ấn tượng với thiết kế tổng thể như một làng chài ven biển nên thơ. Những biệt thự mái lá ẩn mình dưới rặng cây xanh mướt, mỗi biệt thự 3-4 phòng ngủ mang nét thiết kế dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, với những vật dụng trang trí từ chất liệu thân thuộc như gỗ, mây, tre,… New World Phu Quoc Resort giúp khách trong nước như được “về nhà”, và khách quốc tế có thể cảm nhận rõ nét một Phú Quốc truyền thống hiện diện ở khu nghỉ dưỡng này.

New World Phu Quoc Resort được thiết kế theo phong cách làng biển ấn tượng.

Khu nghỉ dưỡng cũng sở hữu những tiện ích đẳng cấp cho một kỳ nghỉ tuyệt vời cho cả gia đình hay các nhóm bạn: bể bơi vô cực dài 120 mét tới sát biển, khu trò chơi dưới nước dành cho trẻ em, trung tâm fitness, yoga, spa và câu lạc bộ trẻ em. Hội tụ tới 4 nhà hàng và quán bar: Bay Kitchen, Lửa, The Lounge và Bar bể bơi, resort bên Bãi Kem cũng mang đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp từ hải sản và nguyên liệu phong phú của vùng biển Phú Quốc.

Được kiến tạo bởi Sun Group và quản lý vận hành bởi New World Hotels & Resorts – thuộc sở hữu của Tập đoàn khách sạn top đầu thế giới Rosewood Hotel Group, đây là những bảo chứng cho chất lượng dịch vụ của New World Phu Quoc Resort, và cũng là lý do khu nghỉ này được TIME ưu ái nhắc đến đầu tiên, khi gợi ý các điểm lưu trú tại đảo ngọc Phú Quốc.

Capella Hanoi - một Hà Nội xưa tái hiện

Hà Nội, thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, được TIME mô tả “đang từng ngày phát triển, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn bản sắc mạnh mẽ của mình”. Và minh chứng cho sự phát triển cân bằng này, chính là sự ra đời của khách sạn Capella Hanoi - tác phẩm mới nhất của Sun Group và kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley.

KS Capella Hanoi tọa lạc tại cung đường tuyệt đẹp của thủ đô Hà Nội.

Capella Hanoi tọa lạc tại con phố trung tâm - Lê Phụng Hiểu, với quy mô 47 phòng, được thiết kế với cảm hứng từ thời kỳ huy hoàng của dòng nhạc opera của thế kỷ trước.

Kiến trúc Art Deco, mang phong cách thịnh hành và được giới nghệ sĩ trên thế giới đặc biệt yêu thích vào những năm 1920-1930, hòa quyện với những sáng tạo mới mẻ chưa từng có ở bất cứ nơi nào, thổi vào khách sạn boutique sang trọng bậc nhất Hà Nội một hơi thở vừa cổ điển vừa sang trọng, tinh tế.

Mỗi căn phòng tại KS Capella Hanoi được lấy cảm hứng từ các nhân vật độc đáo khác nhau.

Như một cung điện xa hoa giữa lòng thủ đô, Capella Hanoi tái hiện không khí quyến rũ, mê hoặc của những năm 1920. Nơi đây từng là quán trọ nhỏ gần kề nhà hát lớn Hà Nội, điểm hẹn thời thượng của các diễn viên, danh ca nhạc kịch, nhà soạn nhạc, nhà thiết kế sân khấu, nhà thiết kế trang phục opera vĩ đại nhất. Khi tấm rèm sân khấu buông xuống, những nhân vật có tầm ảnh hưởng tìm đến đây như một điểm hẹn của hội hè, của sự đồng điệu, để thư giãn nghỉ ngơi trước khi một ngày mới bắt đầu.

Bước vào thế giới đầy mê hoặc của Capella Hanoi, bạn sẽ đắm mình theo dòng chảy của nghệ thuật opera những tháng năm huy hoàng. Mỗi căn phòng như một bản giao hưởng được phổ nhạc bằng những câu chuyện ly kì của xã hội nhạc kịch hơn 150 năm qua, với phong cách bài trí độc nhất vô nhị cùng những trang phục sân khấu, hàng ngàn kỉ vật cổ và các bức chân dung được vẽ bởi họa sĩ tài ba Kate Spencer. Mỗi phòng cũng là một câu chuyện kể về thế giới riêng tư đầy bí ẩn của những nghệ sỹ tên tuổi, những huyền thoại trong quá khứ.

Quầy bar Diva's Lounge tại KS Capella Hanoi.

Quầy bar Diva’s Lounge là nơi du khách đắm mình trong những ly coktail cầu kỳ, mang dấu ấn và câu chuyện của những nữ diva lừng danh thế giới thập niên 20. Nhà hàng Backstage gây ấn tượng đặc biệt với tông màu đỏ nồng ấm, nổi bật, cùng những rương hòm, trang phục, cổ vật, nội thất gợi nhắc một không gian xa hoa, lộng lẫy, nơi nghệ sĩ tụ họp, trang điểm hay thư giãn, chuẩn bị cho những tiết mục bùng nổ của mình ở thời vàng son của nghệ thuật opera.

Là khách sạn đầu tiên của Sun Group tại thủ đô, được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn Capella Hotel Group nổi tiếng thế giới của Singapore, Capella Hanoi là một trong những biểu tượng mới của nghỉ dưỡng xa xỉ tại thủ đô, đồng thời, có sự hài hòa và tôn vinh nét đẹp cổ kính, thanh lịch của khu phố cổ Hà Nội. Đó là lý do TIME đưa Capella Hanoi như một dẫn chứng cho sự phát triển, mà vẫn giữ được bản sắc thanh lịch cùng bề dầy văn hóa, lịch sử của đất Hà Thành ngàn năm văn hiến.