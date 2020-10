Cán bộ y tế 'cõng' ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa bắt giữ một cựu du học sinh Lào cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Nghệ An.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới Việt Lào thuộc bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đi bộ băng rừng mang theo một túi xách nghi chứa ma túy nên đã vây bắt được một đối tượng. Hai tên còn lại, do địa hình hiểm trở, nhanh chóng tẩu thoát.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5kg ma túy đá.

Công an bắt giữ Tu Lỳ - kẻ cầm đầu đường dây ma túy. (Ảnh BNA)

Kẻ bị bắt khai nhận tên Tu Lỳ (SN 1987), trú tại Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Polykhămxay, Lào. Tu Lỳ từng là du học sinh tại Việt Nam, hiện là cán bộ y tế thuộc huyện Khăm Cợt.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Tu Lỳ là kẻ đầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hiện, Công an Nghệ An đang tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng còn lại.