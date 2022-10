Cán bộ Bảo Việt đóng góp ủng hộ đồng bào bị bão lũ tại Nghệ An gần 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Với tinh thần tương thân tương ái, trong các ngày từ 21-23/10/2022, Bảo Việt trao gần 1 tỷ đồng bao gồm tiền mặt cùng nhiều vật dụng thiết yếu tới người dân tỉnh Nghệ An – địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt bão lũ vừa qua.

Ủng hộ đồng bào bị bão lũ tại Nghệ An gần 1 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của các cơn bão liên tiếp: bão Noru, bão số 2, số 3, hoàn lưu bão số 4, các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề; trong đó địa bàn tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Theo thông tin do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cung cấp, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản, đặc biệt tại các huyện Kỳ Sơn, Hoàng Mai, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc…

Bảo Việt ủng hộ đồng bào bị lão lụt Nghệ An.

Phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cán bộ Bảo Việt đã tình nguyện ủng hộ mỗi người một ngày lương và quyên góp được nhiều quà tặng hiện vật; toàn hệ thống chung tay đóng góp được gần 1 tỷ đồng gửi tới đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do bão lũ.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bảo Việt chuyển quà ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lũ. Bên cạnh đó, trong các ngày từ 21-23/10/2022, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tập đoàn Bảo Việt trực tiếp đưa các chuyến xe chở hàng cứu trợ từ Hà Nội về Nghệ An, phối hợp các công ty Bảo Việt tại địa phương đến từng hộ gia đình để trao tận tay món quà thiết thực đồ dùng học tập cho trẻ em, gạo, cùng nhiều trang thiết bị, vật dụng cần thiết khác.

Bảo Việt mong muốn sự ủng hộ thiết thực này sẽ góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung kịp thời khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Bảo hiểm, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã có những hành động thiết thực, chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Trong gần 60 năm hiện diện trên thị trường, Bảo Việt luôn đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, chia sẻ với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Dành 21 tỷ đồng cho các hoạt động vì người nghèo trong năm 2022

Ngày 17/10/2022, tại Hà Nội, đại diện Tập đoàn Bảo Việt đã trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và đăng ký triển khai các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 20,8 tỷ đồng; nâng tổng số tiền dành cho các hoạt động vì người nghèo trong năm 2022 lên tới 21 tỷ đồng.

Bảo Việt luôn đồng hành cùng cộng đồng trong suốt những năm qua.

Các hoạt động an sinh xã hội gồm hỗ trợ xây dựng các công trình trường học, trạm y tế tại một số địa phương trên cả nước nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Bảo Việt cũng tập trung vào các hoạt động tri ân, tham gia tôn tạo các di tích lịch sử, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập...

Trong bối cảnh “bình thường mới”, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đang cố gắng vượt qua khó khăn để hồi phục, phát triển sản xuất kinh doanh. Sự chung tay của doanh nghiệp, người dân ở thời điểm này thể hiện tinh thần tương thân, tương ái hết sức quý giá, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia vì cộng đồng. Với những đóng góp trở lại cho cộng đồng, Bảo Việt mong muốn người nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, làm chủ cuộc sống.