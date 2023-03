(VTC News) -

Khi xoá lịch sử tìm kiếm YouTube, những nội dung mà bạn tìm kiếm trước đó sẽ biến mất khỏi ô tìm kiếm. Các cụm từ tìm kiếm đã xoá không còn ảnh hưởng đến nội dung video đề xuất, giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư cá nhân tốt hơn, nhất là khi bạn cho người khác mượn điện thoại để xem video trên YouTube.

YouTube là nền tảng mạng xã hội có tới hàng triệu người ghé thăm mỗi ngày để tìm kiếm và xem video.

Dưới đây là cách xóa lịch sử tìm kiếm YouTube siêu đơn giản trên điện thoại và máy tính.

Cách xóa lịch sử tìm kiếm YouTube trên điện thoại Android

Nếu bạn chỉ muốn xóa 1 hoặc 2 video khỏi lịch sử xem thì bạn có thể xóa trực tiếp từ trang History.

Hiện với tính năng tự động phát trên trang chủ, YouTube sẽ thêm các video trên nguồn cấp dữ liệu Home vào lịch sử của bạn.

Để xóa 1 video khỏi lịch sử xem, đầu tiên bạn chạm vào Library rồi chọn History. Tiếp theo bạn chạm vào menu ba dấu chấm ở bên phải video mà bạn muốn xóa rồi chọn Remove from Watch history.

Sau đó bạn sẽ thấy video đó biến mất khỏi lịch sử xem với thông báo This item has been removed from your history.

Cách xoá lịch sử tìm kiếm YouTube trên iPhone

Đầu tiện bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại iPhone rồi chọn vào biểu tượng Thư viện.

Để xoá từng nội dung đã xem bạn có thể nhấn vào biểu tượng ba chấm của video đó rồi chọn Xoá khỏi Lịch sử xem.

Hoặc bạn có thể chọn vào biểu tượng ba chấm ở góc phải màn hình điện thoại để xoá toàn bộ nội dung trong mục Quản lý danh sách video đã xem. Chọn mục Xoá video đã xem và nhấn Xoá video đã xem là xong.

Để xoá lịch sử tím kiếm, bạn chọn mục Xoá lịch sử tìm kiếm rồi nhấn Xóa lịch sử tìm kiếm là hoàn thành.

Cách xoá lịch sử tìm kiếm YouTube trên máy tính

Đầu tiên bạn hãy truy cập trang web YouTube rồi nhấn vào biểu tượng menu ở góc trái màn hình. Sau đó chọn mục History. Lúc này bạn có thể nhấn chuột vào biểu tượng dấu X để xoá từng video đã xem.

Hoặc bạn có thể chọn mục Watch history rồi nhấn vào Clear All Watch history và chọn Clear All Watch history để xoá toàn bộ nội dung đã xem.

Ngoài ra, bạn có thể chọn mục Community rồi chọn Watch and search history. Tại giao diện mới, bạn có thể chọn vào biểu tượng dấu X để xoá từng cụm từ đã tìm kiếm. Để xoá tất cả lịch sử tìm kiếm bạn có thể nhấn vào Delete. Chọn mục All time rồi chọn Delete để hoàn tất.

Vũ Huyền (tổng hợp)