Khi gia đình tổ chức tiệc, bạn cần số lượng lớn bát đũa để sử dụng, tuy nhiên đũa sau khi được vệ sinh trước và sau khi sử dụng sẽ không được xếp ngay ngắn với đầu to đầu nhỏ lộn xộn, trộn lẫn với nhau. Sẽ rất mất thời gian và phiền phức nếu phải ngồi xếp từng chiếc lại cho ngay ngắn, việc này sẽ càng khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn nữa đối với những nhà có tiệc hoặc trong các nhà hàng lớn.

Vì vậy, hãy lưu ngay mẹo hay dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này ngay lập tức và chỉ trong 1 nốt nhạc là đã có ngay một bó đũa ngay ngắn, gọn gàng.

Cách xếp hàng trăm đôi đũa bị ngược đầu trong 1 nốt nhạc

Bước 1: Trải đũa ra khay

Chuẩn bị 1 cái khay lớn có thành và trải đũa đều ra (1 phần đũa gác lên trên thành khay).

Lưu ý: Nếu không dùng khay, bạn có thể dùng một vật dụng khác, nhưng vẫn đảm bảo vật đó có mặt phẳng bằng, có thể xếp đũa lên tương tự như dùng khay.

Bước 2: Phân loại những chiếc đũa nằm ngược hướng

Tiếp theo lấy 1 chiếc đũa ra và đặt ở phía sau, từ từ kéo chiếc đũa này lên nhằm đẩy tất cả những chiếc khác dần đi lên theo. Khi thành khay nằm ở giữa thân đũa, bạn sẽ thấy những chiếc đũa với đầu to do nặng hơn nên rớt xuống ngay lập tức, còn đầu nhỏ do nhẹ sẽ nằm lại bên trên.

Bước 3: Lọc đũa ra thành đúng chiều và hoàn thành

Bạn lấy chiếc đũa đơn lúc nãy, dựng những chiếc đũa với đầu nhỏ nằm bên trên lên. Vậy là bạn đã tìm ra được những chiếc đũa nằm ngược hướng. Bây giờ chỉ việc sắp xếp chúng lại cùng chiều với nhau cho thật gọn gàng thôi.

Cách bảo quản đũa gỗ không bị mốc

Xử lý đũa trước khi sử dụng

Để chống ẩm mốc cho đũa gỗ khi mới mua về, bạn nên pha muối với nước ấm để rửa đũa rồi đem phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời cho đến lúc khô ráo. Khi phơi, bạn nên nhớ là rải chúng ra đều trên 1 mặt phẳng để đũa được khô đều, bạn nên chọn thời điểm nắng dịu để tránh làm bạc màu đũa gỗ. Sau khi đũa đã khô thì bạn có thể an tâm sử dụng rồi.

Tránh ngâm đũa gỗ trong nước quá lâu

Tuyệt đối không ngâm đũa quá lâu trong nước. Nhiều gia đình không có thói quen rửa chén ngay sau khi ăn cơm mà thường để rất lâu sau đó hoặc sau một đêm mới rửa. Thói quen này vô cùng có hại, không phải chỉ với đũa gỗ mà nồi, chảo, chén bát cũng vậy.

Rửa đũa thật kỹ sau khi sử dụng

Sau khi sử dụng đũa xong, bạn nhớ phải rửa đũa thật sạch với nước rửa chén để loại bỏ thức ăn thừa và dầu mỡ trên đũa. Nếu bạn rửa không sạch thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn và nấm mốc hoành hành. Nếu dầu mỡ hay thức ăn bám quá chặt vào đũa khiến bạn không thể tẩy rửa, hãy luộc đũa trong nồi nước, cho 1 ít muối và vài lát chanh vào để đâu mỡ, thức ăn bong ra khỏi đũa và làm sạch vi khuẩn.

Không chà xát mạnh vào thân đũa gỗ

Nhiều người có thói quen chà xát đũa gỗ quá mạnh, thậm chí dùng miếng rửa bát bằng kim loại đề chà đũa vì nghĩ như vậy mới làm sạch hết mọi vết bẩn. Tuy nhiên, việc làm này sẽ tạo ra những vết trầy xước, và đây sẽ là nơi trú ngụ tuyệt vời của vi khuẩn. Vì vậy bạn nên dừng ngay thói quen chà, cọ đũa quá mạnh hoặc dùng những vật dụng chà rửa bằng kim loại cứng.

Phơi đũa ngoài nắng

Sau khi đã rửa sạch đũa gỗ, tốt nhất bạn nên phơi chúng dưới ánh nắng mặt trời. Vào những ngày trời mưa hoặc vào buổi tối, nơi đặt chúng ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với những nơi ẩm ướt vì vi khuẩn dễ dàng sinh sôi và phát triển.

Vệ sinh nơi đựng đũa

Các khay đựng đũa cũng là một trong những nguyên nhân khiến đũa ẩm mốc mà bạn không nên ngó lơ. Hãy thường xuyên vệ sinh nơi đựng đũa, chú ý lau sạch và khô khay đựng để đảm bảo không còn nước tồn đọng tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển.

Thay đũa mới định kỳ

Nhiều gia đình không có thói quen thay đũa mà chỉ thay khi đũa đã quá cũ. Thật ra đũa tre và đũa gỗ bạn chỉ nên sử dụng trong 4-5 tháng, do đó bạn nên thay đũa thường xuyên, nhất là khi đũa đã xuất hiện các chấm đen hoặc vết mốc trắng.

Ngoài ra, nếu trên đũa có những dấu hiệu sau, bạn cũng cần loại bỏ ngay: Đũa nham nhở, đổi màu, đũa có vết nứt, khe rãnh hay có mùi.

