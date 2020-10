Cách phân biệt đồng hồ Swarovski Swiss Made chuẩn Thụy Sỹ

Phân biệt đồng hồ Swarovski Swiss Made nhanh chóng

Theo Đồng Hồ Hải Triều, đồng hồ Swarovski Swiss Made là những chiếc đồng hồ sử dụng đá pha lê chính hãng của Swarovski, vận hành bằng bộ máy Thụy Sỹ và gia công trực tiếp tại Thụy Sỹ.

Còn đồng hồ Swarovski Swiss Movt là những chiếc đồng hồ đính đá pha lê Swarovski và sử dụng bộ máy Thụy Sỹ (không nhất thiết phải gia công tại đây như Swiss Made).

Saga luôn nổi tiếng với những chiếc đồng hồ đính đá Swarovski Swiss Made chính hãng, số lượng đá Swarovski nhiều và thuộc cỡ lớn

Trong đó, hãng Saga sẽ chia thành 4 bộ sưu tập, Saga Safran: dòng cao cấp được sản xuất tại Thụy Sỹ (Swiss Made), Saga Stella: dòng sản phẩm kết hợp trang sức đính đá Swarovski, Saga Space: dòng sản phẩm lấy ý tưởng về hành tinh và không gian (thiết kế dành cho nam) và Saga Signature: dòng sản phẩm truyền thống, thanh lịch.

Các sản phẩm đồng hồ Swarovski của hãng Saga hiện đang phân phối tại Việt Nam đều sử dụng bộ máy Thụy Sỹ. Và đơn vị cung ứng bộ máy cho Saga là Ronda (một trong ba nhà cung ứng bộ máy lớn nhất nhất tại Thụy Sỹ).

Phân biệt dễ dàng qua code chứng thực

Đối với đồng hồ Swarovski Swiss Made và Swiss Movt, hãng Saga luôn cung cấp mã code chứng thực. Từ đó, người dùng dễ dàng kiểm chứng trực tiếp trên website chính hãng Swarovski.

Các mẫu đồng hồ Swarovski luôn đi kèm code chứng thực và người dùng dễ dàng kiểm chứng trên hệ thống các website chính hãng của Swarovski

Bước 1: Truy cập https://seal.crystals-from-swarovski.com (website chính thức của thương hiệu đá pha lê Swarovski), tìm đến khung xác thực.

Bước 2: Nhập mã code gồm 16 ký tự (thẻ code cung cấp kèm khi mua đồng hồ Swarovski Swiss Made, Swiss Movt của hãng Saga) lên khung xác thực.

Bước 3: Khung màn hình hiển thị kết quả.

Nếu màn hình hiển thị “Unfortunately, this code cannot be identified in our database”. Tạm dịch: “Thật không may, mã này không được xác định trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi” thì chiếc đồng hồ đó không phải đính pha lê Swarovski.

Nếu màn hình hiển thị chính xác như trên thì đồng nghĩa với việc, toàn bộ đá được đính lên đồng hồ Saga đều là của hãng Swarovski

Nếu màn hình hiển thị “Congratulations, this is a valid code issued by Swarovski for SAGA”. Tạm dịch: “Xin chúc mừng, đây là mã hợp lệ do Swarovski cấp cho SAGA” thì chiếc đồng hồ đó sử dụng đá pha lê chính hãng Swarovski.

Tại sao đá pha lê Swarovski có tầm quan trọng lớn?

Sở dĩ người dùng phân biệt rạch ròi giữa đồng hồ Swarovski Swiss Made, Swiss Movt và đồng hồ đính đá thường vì Swarovski là thương hiệu hàng đầu về đá pha lê. Những loại đá của hãng luôn có chất lượng tốt.

Đá pha lê Swarovski sử dụng công thức chế tác đặc biệt, kỹ thuật cắt hiện đại bằng năng lượng thủy điện để tạo độ sắc sảo đến từng milimet.

Swarovski còn cung cấp các loại đá pha lê với nhiều màu sắc khác nhau như vàng kim, vàng đồng, xanh cobalt, ánh bạc, đỏ tía, nâu xám,... bằng cách thêm các hợp chất Aurum, Dorado, Glacier Blue, Heliotrope trong quá trình sản xuất.

Đá pha lê luôn được đánh giá cao về chất lượng, độ cứng và màu sắc đẹp

Độ cứng của đá pha lê Swarovski đạt 6-8 điểm trên thang đo độ cứng mohs (gần bằng với kim cương thiên nhiên), do đó, chúng khó bị phá vỡ, mài mòn theo thời gian.

Ngoài ra, Swarovski đăng ký bảo hộ độc quyền cho các công nghệ chế tác của mình. Hãng còn kết hợp với những nhà mốt đình đám như Schiaparelli, Chanel (1950), Christian Dior (1956), Alexander McQueen (1999),... trong các show diễn thời trang.

Vì những lý do trên đây mà người dùng luôn đề cao đá pha lê của hãng Swarovski (hiện đang có trụ sở tại Áo). Swarovski cung cấp số lượng lớn đá pha lê cho nhiều thương hiệu hàng đầu, trong đó có cả Saga.

Sử dụng bộ máy quartz Thụy Sỹ

Bên cạnh việc đính đá pha lê Swarovski, thương hiệu đồng hồ/trang sức Saga còn trang bị bộ máy Thụy Sỹ (Swiss Movt) đến từ hãng Ronda. Bộ máy sử dụng là cơ chế thạch anh và hoạt động bằng pin.

Ưu điểm của máy quartz là có độ chính xác cao, ít bảo dưỡng và phù hợp với nhu cầu đeo đồng hồ dành cho phái nữ.

Những dòng đồng hồ Swarovski của Saga hiện đang phổ biến và được phân phối tại Việt Nam không phải là các sản phẩm Swiss Made mà là Swiss Movt, nghĩa là đồng hồ sử dụng bộ máy Thụy Sỹ vì giá thành sẽ rẻ hơn khi sản xuất tại Thụy Sỹ

Cho những ai chưa biết thì Saga là thương hiệu đồng hồ và trang sức của Mỹ, có lịch sử hình thành từ năm 1950. Kể từ khi thành lập đến nay, Saga chỉ sử dụng đá pha lê Swarovski chính hãng. Mỗi sản phẩm đều đi kèm code chứng thực, giúp khách hàng dễ dàng mua sắm và chứng thực.

