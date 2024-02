Cách nhận biết bugi ô tô hỏng qua màu sắc

(VTC News) -

Bugi màu đỏ gạch hoặc nâu vàng

Bugi có màu đỏ gạch hoặc nâu vàng là tình trạng bugi ô tô đang hoạt động tốt và ổn định. Đây là dấu hiệu cho thấy mức nhiên liệu động cơ ô tô được hòa trộn với tỷ lệ thích hợp, hệ thống đánh lửa hoạt động tốt và bugi hoạt động đúng dải nhiệt độ.

Bugi có màu đen

Với trường hợp bugi ô tô có màu đen sẽ chia làm hai trường hợp:

Bugi bị đen, gỉ là biểu hiện đã hỏng. (Ảnh minh họa).

Bugi màu đen và khô bám trên bề mặt sứ của bugi:

Có hai nguyên nhân phổ biến dẫn đến dấu hiệu này. Thứ nhất, có thể động cơ đang hoạt động ở mức giàu nhiên liệu. Thứ hai, có thể do nhiên liệu trong động cơ xe không được đốt hết do lọc gió bị bẩn, nghẹt.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như ruột dây bugi bị hết hạn sử dụng, pít tông bị mòn hoặc chế hòa khí bị hỏng.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện xe khi chạy xuất hiện khói đen thoát ra từ ống xả thì khả năng cao là do xe đang trong tình trạng dư nhiên liệu. Trong trường hợp này, chủ xe cần chú ý vệ sinh bộ lọc gió thường xuyên, đồng thời cần điều chỉnh bugi lại cho phù hợp với bộ hòa khí.

Bên cạnh đó, bugi có màu đen nhưng vỏ sứ lại bị ướt thì nguyên nhân có thể do dầu đã bị lọt vào xi lanh, khi bị đốt sẽ tạo nên lớp muội than đen bám trên lớp vở sứ. Với trường hợp này, chủ xe cần kiểm tra thành xi lanh và xéc măng có hiện tượng bị gãy hay lắp sai vị trí hay không. Phát hiện xảy ra lỗi/hỏng hóc, chủ xe cần khắc phục ngay, tránh tình trạng diễn biến xấu thêm.

Bugi có màu trắng

Bugi có màu trắng là dấu hiệu của việc động cơ bị hoạt động quá nhiệt. Sử dụng bugi không phù hợp, thời gian động cơ đánh lửa chưa tối ưu hoặc hệ thống làm mát của động cơ gặp trục trặc, xe bị thiếu xăng…có thể là những nguyên nhân gây ra hiện tượng này.

Cần kiểm tra bugi thường xuyên để tránh ảnh hưởng đến phương tiện (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, cách nhận biết bugi ô tô bị hỏng bằng màu sắc chỉ là những dự đoán ban đầu, để xác định chính xác nguyên nhân hỏng hóc, chủ xe cần tháo bugi để kiểm tra kỹ càng hơn.

Ngoài màu sắc thì khi bugi ô tô bị hỏng sẽ biểu hiện những dấu hiệu sau:

Khoảng cách khe hở bugi lớn

Khoảng cách khe hở bugi cho phép nằm trong khoảng 7 - 12mm. Nếu kiểm tra phát hiện khe hở bugi lớn thì chứng tỏ bugi đã bị mòn nhiều. Khi này, chủ xe cần thay mới để đảm bảo động cơ xe hoạt động bình thường.

Các cực âm bugi bị mòn, các góc bo tròn bị mòn

Cực âm bình thường sẽ có các góc cạnh nhọn và vuông để thực hiện đánh lửa. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các góc nhọn này sẽ bị mài mòn, dần bị bo tròn lại và khả năng đánh lửa sẽ càng kém.

Vỏ sứ bugi bị vỡ

Quá trình tháo lắp sai cách có thể khiến vỏ sử bugi bị vỡ. Lúc này chỉ có cách duy nhất là thay mới.

Bugi bị gỉ sét

Việc không vệ sinh định kỳ bugi ô tô sẽ khiến bộ phận này bị gỉ sét do đóng cặn lâu ngày. Bugi khi bị gỉ sét khả năng đánh lửa sẽ kém đi, đánh lửa muộn, công suất động cơ bị giảm và có thể gây tình trạng xe đề khó nổ.

Bugi bị chảy

Bugi bị chảy có thể được chia làm hai trường hợp tương ứng với hai tình trạng hay dấu hiệu khác nhau:

Bugi bị chảy cực trung tâm: Bugi bị chảy cực trung tâm là dấu hiệu của hiện tượng bugi bị quá nhiệt.

Bugi bị chảy ở hai cực (cực trung tâm và cực tiếp đất) đồng thời có chất lạ bám lên trên thì nguyên nhân là do bugi đánh lửa quá nhiệt. Nguyên nhân có thể do chất liệu nhiên liệu kém, bô bin có vấn đề hoặc do chất cháy đóng nhiều cặn trong buồng đốt…

Xe bị hao xăng

Khi bugi gặp trục trặc, hệ thống điều khiển động cơ ECM sẽ không thể kiểm soát được cường độ tia lửa do không kiểm soát được hàm lượng oxy đốt cháy. Điều này khiến mức nhiên liệu bị đốt cháy nhiều hơn và làm tiêu hao nhiều nhiên liệu.

Xe đề khó nổ hoặc không nổ

Thông thường, khi đề xe với tình trạng động cơ bị lạnh và có nước đọng lại ở xi lanh, ECM thường phải bổ sung thêm nhiên liệu để đốt cháy và giải phóng hoàn toàn phần nước bị đọng này, như vậy bugi mới có thể đánh lửa chính xác theo lệnh đề của người lái.

Động cơ yếu

Khi bugi bị lỗi, hỏng hoặc bị yếu, tia lửa điện tạo ra không đủ mạnh để kích hoạt động cơ và khiến cho động cơ hoạt động có vẻ yếu hơn bình thường.

Động cơ rung nhiều ở chế độ nghỉ

Đây là hiện tượng xe bị rần máy (Rough Idle). Garanti hoạt động không đều và có tiếng kêu lạ là dấu hiệu cho thấy bugi đang gặp vấn đề.

Xe báo đèn Check Engine

Khi động cơ hoặc các bộ phận thuộc động cơ ô tô gặp trục trặc, đèn Check Engine sẽ báo sáng để cảnh báo tới cho người lái. Và đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bugi xe đang có vấn đề.