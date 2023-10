Cách người trẻ chủ động bảo vệ bản thân

(VTC News) -

“Trẻ hoá” ung thư tại Việt Nam

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2021, trên thế giới có khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư và 10 triệu người đã tử vong do ung thư.

Tỉ lệ mắc bệnh ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng tăng và ngày càng trẻ hoá. Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) công bố tỉ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam năm 2020 tăng lên 9 bậc, xếp thứ 90/185 quốc gia, với hơn 182.000 ca mới. Tỉ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam cũng tăng thêm 6 bậc, xếp thứ 50/185(2). Điều đáng lưu ý là căn bệnh hiểm nghèo này trước đây chủ yếu xuất hiện ở lứa tuổi trung và cao niên nhưng nay đã có không ít trường hợp người 20-30 tuổi mắc bệnh.

Lý giải về việc độ tuổi ung thư ngày càng trẻ, nhiều chuyên gia cho biết môi trường ô nhiễm, áp lực công việc, chế độ ăn uống, sinh hoạt kém lành mạnh là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Hiện nay, người trẻ tiếp xúc với yếu tố nguy cơ và tích lũy các yếu tố này sớm hơn. Nhiều bạn trẻ uống rượu bia sớm, hút thuốc lá, nghiện đồ ăn nhanh…

Do đó, quá trình tích lũy, biến đổi xảy ra sớm hơn so với trước đây, thúc đẩy tế bào bất thường (ung thư) phát triển sớm hơn so với tuổi. Một nguyên nhân khác được các chuyên gia đề cập là lối sống ít vận động của người trẻ. Bên cạnh đó, do trình độ y khoa ngày càng phát triển, mức độ quan tâm đến sức khỏe của người dân cũng tăng lên. Vì vậy, có rất nhiều trường hợp ung thư được phát hiện khi còn rất trẻ tuổi nhờ tầm soát sớm.

Giới trẻ lựa chọn bảo vệ bản thân từ sớm

Chi phí chữa trị cho một ca ung thư không hề nhỏ, đặc biệt là khi người bệnh cần phải được điều trị trong một thời gian dài, sẽ là gánh nặng tinh thần và tài chính rất lớn cho bản thân người bệnh và gia đình.

Hiểu được điều này, nhiều người trẻ hiện đại đã chọn giải pháp bảo vệ bản thân, đón đầu những rủi ro về sức khoẻ và tài chính bằng việc tham gia bảo hiểm ung thư từ sớm. Khi còn trẻ, khoẻ, chi phí để tham gia các gói bảo hiểm này sẽ thấp trong khi thời gian bảo vệ lại dài.

Nói về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm ung thư, người bố trẻ của “Gia đình Đậu” Ba Duy - Nam Thương chia sẻ: “Phải nhìn nhận rằng ung thư không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn mang đến gánh nặng tài chính cực kỳ lớn cho bản thân và gia đình.

Duy và Thương tự tin luôn duy trì được nếp sống lành mạnh cho cả nhà, nhưng bệnh tật là những biến số không thể lường trước. Tham gia bảo hiểm là lựa chọn hiệu quả để giảm thiểu rủi ro tài chính khi chẳng may mắc bệnh, hỗ trợ kịp thời để người bệnh chạy chữa mà không làm ảnh hưởng đến tài chính của gia đình”.

Không chỉ người có gia đình quan tâm đến bảo hiểm ung thư mà những bạn trẻ độc thân biết lo xa cũng tìm hiểu. Tô Đi Đâu, chàng trai trẻ đam mê du lịch và nổi danh cộng đồng mạng với những chuyến đi, cho biết: “Tuổi trẻ của mình là những chuyến đi đó đây để nhìn ngắm, trải nghiệm cuộc sống.

Tận hưởng hiện tại, nhưng không vì thế mà mình quên nghĩ đến tương lai, muốn “sống chất” thì trước tiên phải “sống khỏe”. Cách mình chủ động “sống khỏe” chính là chuẩn bị cho bản thân một nền tảng vững chắc về sức khỏe, tâm lý, tài chính.

Ở thế hệ tụi mình, tham gia bảo hiểm không còn là một khái niệm mới. Trên thị trường hiện có nhiều gói bảo hiểm thiết thực về tai nạn, ung thư với phí đóng rất dễ chịu, phạm vi bảo vệ rộng, và có thể tham gia online vô cùng tiện lợi”.

Tô Đi Đâu và Ba Duy - Nam Thương đều tin tưởng tham gia gói Bảo hiểm Ung thư Ichi Care của Dai-ichi Life Việt Nam để bảo vệ cho bản thân và gia đình mình.

Tham gia gói Bảo hiểm Ung thư Ichi Care, khách hàng được bảo vệ trọn vẹn trước mọi giai đoạn bệnh ung thư từ thể nhẹ đến nghiêm trọng, với mức chi trả lên đến 150% số tiền bảo hiểm; hỗ trợ tài chính khi nằm viện, điều trị và hồi phục sức khỏe; hoàn 50% tổng phí bảo hiểm đã đóng ở thời điểm đáo hạn hợp đồng nếu không xảy ra Sự kiện bảo hiểm; bảo vệ tối đa đến 70 tuổi với mức phí không đổi.

Điều đáng nói là khách hàng có thể tham gia Bảo hiểm Ung thư Ichi Care thật dễ dàng và nhanh chóng trên nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON chỉ với ba bước đơn giản, miễn khám sức khỏe và hợp đồng sẽ được phát hành ngay trong vòng 24 giờ.

Đặc biệt, từ nay đến 20/11/2023, khi truy cập vào website bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON tại địa chỉ https://e.dai-ichi-life.com.vn, khách hàng sẽ có cơ hội nhận phiếu mua hàng Got It lên đến 150.000 đồng, dành cho 3.000 hợp đồng bảo hiểm ung thư Ichi-Care đầu tiên có định kỳ đóng phí theo năm.

Các quyền lợi nổi bật của Bảo hiểm Ung thư Ichi Care:

Chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm khi mắc bệnh ung thư

Hoàn 50% tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu không có Sự kiện bảo hiểm

Bảo vệ tối đa đến 70 tuổi với mức phí không thay đổi.