Cách làm sạch kính chắn gió ô tô đơn giản mà hiệu quả bất ngờ

Kính chắn gió ô tô có tác dụng bảo vệ an toàn cho lái xe và hành khách khỏi những tác động của ngoại cảnh như: nắng gắt, mưa giông, gió to, bụi bẩn...Vì vậy, lau chùi, làm sạch kính chắn gió là một trong những công việc quan trọng nhất chủ xe cần quan tâm. Nếu kính chắn gió bị mờ vì bám bụi, tài xế có thể gặp nguy hiểm do tầm nhìn hạn chế.

Dưới đây là một số cách làm sạch kính chắn gió ô tô đơn giản và hiệu quả:

Dùng nước cốt chanh

Nếu chỉ là những vết ố nhẹ mới bám, có thể dùng nước cốt chanh để tẩy sạch. Đầu tiên, hãy thoa đều một lượng nước cốt chanh vừa đủ lên vết ố khoảng 5 phút. Sau đó dùng khăn mềm lau sạch rồi rửa lại bằng nước.

(Ảnh minh họa)

Dùng nước rửa bát hoặc bột giặt

Các chất tẩy rửa cơ bản đều có tác dụng tốt với vết bẩn bám trên bề mặt kính chắn gió. Chủ xe có thể tận dụng một số sản phẩm có sẵn trong nhà như nước rửa bát, bột giặt...

Lưu ý, trước khi sử dụng các chất tẩy rửa này, cần đảm bảo kính chắn gió đã được lau sạch bụi bẩn. Có thể dùng chổi lông gà, bình xịt...để làm sạch bụi bám trên kính chắn gió. Sau đó làm ướt bề mặt kính rồi cho một chút dung dịch tẩy rửa lên, tiếp tục vệ sinh cho đến khi bề mặt kính sáng bóng.

Dùng nước lau kính chuyên dụng

Các loại nước lau kính chuyên dụng chứa các thành phần giúp làm sạch bề mặt kính triệt để và nhanh chóng, đồng thời hạn chế tình trạng trầy xước và hỗ trợ chống mốc, bám bụi.

Cách sử dụng các loại nước lau kính chuyên dụng rất đơn giản, chỉ cần xịt trực tiếp lên toàn bộ mặt kính rồi lấy khăn mềm lau. Cuối cùng, rửa lại với nước cho đến khi sạch hoàn toàn.

(Ảnh minh họa)

Dùng chai xịt tạo bọt

Dùng chai xịt tạo bọt cũng là cách vệ sinh kính chắn gió ô tô hiệu quả. Với sản phẩm này, chỉ cần xịt một lượng bọt trực tiếp lên kính, sau đó dùng khăn mềm lau sạch nhẹ nhàng mà không cần phải rửa lại với nước.

Tẩy ố kính ô tô bằng baking soda hoặc kem đánh răng

Đây là phương pháp làm sạch kính ô tô khá đơn giản. Đầu tiên bôi kem đánh răng (hoặc hỗn hợp giấm và baking soda) lên vị trí vết ố. Sau đó dùng khăn mềm hoặc bọt biển chà nhẹ, làm bong tróc vết bẩn. Sau đó dùng khăn ướt lau sạch toàn bộ lượng kem đánh răng hoặc dung dịch giấm và baking soda trên bề mặt kính. Cuối cùng, nhẹ nhàng lau lại bằng khăn khô.

Lưu ý, nên sử dụng các loại sản phẩm lau kính chuyên dụng cho ô tô thay vì các chất tẩy rửa thông thường. Đồng thời, chỉ dùng các loại khăn mềm hoặc khăn lau kính chuyên dụng để lau trên bề mặt kính. Nếu khăn có sạn cát hay bằng sợi vải cứng...có thể gây ra các vết trầy xước.

Bằng Lăng (tổng hợp)