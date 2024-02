Cách kiểm tra điện thoại iPhone bị hack

(VTC News) -

Với hệ điều hành iOS của Apple được xây dựng trên mã nguồn đóng do đó iPhone thường được xem là an toàn hơn so với một số dòng điện thoại khác khi đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn bảo mật tuyệt đối và việc tội phạm mạng tận dụng các lỗ hổng trong hệ điều hành của iPhone để thực hiện các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu người dùng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu bạn đang có nghi ngờ về an ninh thông tin và quyền riêng tư trên iPhone của mình, việc kiểm tra ngay là hết sức quan trọng.

Cách nhận biết điện thoại iPhone bị hack

Khi iPhone bị hack thì toàn bộ các thông tin cá nhân của bạn từ tin nhắn, hình ảnh, video hay cả vị trí hiện tại đều có thể bị kẻ xấu truy cập và theo dõi. Do đó, biết cách nhận biết điện thoại iPhone bị hack giúp bạn sớm xác định được tình trạng và tìm ra cách giải quyết nhanh nhất.

Pin iPhone nhanh hết

Pin iPhone nhanh hết có thể vì hai nguyên nhân sau: Một là iPhone của bạn bị suy giảm dung lượng pin, hai là iPhone đã bị hack. Đối với trường hợp đầu tiên, pin iPhone đã được sử dụng nhiều năm nên xảy ra hiện tượng hao mòn theo thời gian.

Tuy nhiên, nếu pin mới được dùng trong thời gian ngắn mà tình trạng hao mòn đã xảy ra thì rất có thể iPhone của bạn đã bị kẻ xấu hack. Ứng dụng chạy ngầm hay các thông tin cá nhân bị đánh cắp, xâm phạm chính là nguyên nhân đằng sau khiến cho iPhone nhanh hết pin.

Sử dụng dữ liệu mạng bất thường

Nếu sử dụng dữ liệu mạng 3G hoặc 4G của bạn sẽ tốn nhiều hơn so với mức bình thường khi iPhone bị hack bởi cùng lúc có nhiều ứng dụng truy cập vào dữ liệu mạng của bạn.

Đây là điều đáng quan ngại vì thông tin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị tiết lộ ra ngoài khi trên iPhone xuất hiện phần mềm chạy ngầm từ bên thứ ba.

Thường xuyên bị mất sóng

Tình trạng nhiễu sóng sẽ xảy ra khi iPhone bị hack, nhất là khi gọi điện thoại. Bên cạnh đó, khi các tiếng động lạ khác cũng xuất hiện như tiếng nhấp chuột, tiếng vọng lại, đi kèm với nhiễu sóng thì bạn hoàn toàn phải cảnh giác. Vì có thể các thông tin quan trọng trong cuộc gọi đang bị người khác nghe lén.

Xuất hiện tin nhắnm ứng dụng lạ

Khi iPhone của bạn xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tin nhắn lạ, ứng dụng lạ được hiển thị thường xuyên trên thanh thông báo, thì đó cũng chính là một cách nhận biết điện thoại iPhone bị hack. Mục đích của tin nhắn spam, link lạ này là thu hút sự chú ý và tò mò của người dùng, từ đó dẫn vào các trang web đã được cài sẵn công cụ đánh cắp tài khoản cá nhân.

Cách xử lý khi iPhone bị hack

Ngắt kết nối internet

Ngắt kết nối Internet, chuyển iPhone sang chế độ máy bay và rút thẻ sim ra ngoài chính là cách phòng thủ khi Phone bị kẻ xấu hack. Bạn thực hiện như sau: Vào Cài đặt > Chọn Wifi>Ngắt kết nối Wifi.

Bạn cũng có thể thao tác tương tự để ngắt kết nối với mạng di động như sau: Vào Settings(Cài đặt)>Mạng di động (3G/4G)> Ngắt kết nối mạng.

Khôi phục cài đặt gốc

Lỗi cài đặt cũng là nguyên nhân khiến hacker đột nhập vào dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. Để khôi phục cài đặt gốc, bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

Vào mục Cài đặt (Settings) > Chọn mục Cài đặt chung (General settings) > Chọn Chuyển hoặc Đặt lại iPhone > Chọn Đặt lại> Chọn Đặt lại tất cả cài đặt.

Kiểm tra mức sử dụng pin

Các phần mềm độc hại có trong iPhone bị hack sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, khiến pin hao hụt nhanh hơn và kéo theo nhiều vấn đề khác liên quan đến pin.

Bạn có thể kiểm tra mức sử dụng pin trên điện thoại iPhone bằng cách sau: Chọn Cài Đặt > Chọn Pin.

Thông thường, iPhone sẽ thông báo đến người dùng mức sử dụng pin trong 24 giờ và trong 10 ngày qua. Do đó, hãy thực hiện kiểm tra ngay để xem ứng dụng nào chạy nền tiêu tốn pin và loại bỏ đi ngay.

Kiểm tra mức sử dụng Ram, CPU

Các ứng dụng lạ nếu có hiệu suất sử dụng Ram và CPU quá cao sẽ khiến cho iPhone nóng lên, đồng thời hiệu quả hoạt động cũng giảm xuống. Một số ứng dụng bạn có thể dùng để kiểm tra mức sử dụng CPU và Ram là Battery Pro, AIDA64, Camera, Netwwork.

Cụ thể, nếu dung lượng sử dụng đã vượt quá mức, hãy xóa bớt các ứng dụng ngốn nhiều bộ nhớ nhưng không cần thiết ra khỏi máy. Nếu vẫn còn đang ở mức cho phép, bạn có thể thực hiện các thao tác giúp làm giảm nhiệt độ iPhone như giảm độ sáng màn hình hay tắt tính năng làm mới ứng dụng.

Xóa các ứng dụng không đáng tin cậy

Bạn cần loại bỏ các ứng dụng không đáng tin cậy ra khỏi máy để tránh iPhone bị hack bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Vào Cài đặt> Chọn Cài đặt chung > Chọn Dung lượng iPhone.

Bước 2: Chọn ứng dụng cần xóa > Chọn Xóa ứng dụng.

Bước 3: Chọn Xóa ứng dụng.