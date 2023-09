(VTC News) -

Bạn sẽ cảm thấy khó chịu, bực bội bởi công việc hay hoạt động giải trí bị gián đoạn chỉ vì tốc độ internet quá chậm. Vậy làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Sau đây là những lưu ý dành cho bạn trong thời đại công nghệ phát triển.

Cách khắc phục tình trạng tốc độ internet quá chậm không phải ai cũng biết. (Ảnh: Shutterstock)

Khởi động lại thiết bị

Đối với các thiết bị điện thoại chính hãng dù được trang bị dung lượng RAM lớn nhưng sau thời gian dài sử dụng máy sẽ bắt đầu xuất hiện những tình trạng giật, lag. Khởi động lại không chỉ giúp thiết bị có thời gian nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, còn làm giải nhiệt, cải thiện tình trạng mạng yếu, wifi chậm… Bạn chỉ cần nhấn nút khởi động lại chiếc điện thoại của mình là có thể khắc phục được ngay.

Kiểm tra tín hiệu

Khi bạn sử dụng mạng để xem phim hoặc tải tài liệu về điện thoại, máy tính mà tốc độ quá chậm ắt nhiều người sẽ nghĩ do mạng tại khu vực đó chậm, nằm ngoài khu vực có tín hiệu. Những lúc như thế này, bạn hãy tải ứng dụng wifi Analyzer (với hệ điều hành Android) và XYZ (với hệ điều hành iOS) để đo khu vực đó có nằm ngoài tầm phủ sóng của wifi hay không.

Nếu bạn đang ở nơi xa xôi, hẻo lánh, xung quanh là núi đồi, hay thậm chí đứng giữa một khu đô thị đông đúc bị những tòa nhà bao quanh thì khả năng tín hiệu sóng có thể sẽ yếu. Ứng dụng wifi Analyzer và XYZ sẽ quét xem tốc độ mạnh yếu quanh khu vực của bạn, từ đó điều chỉnh vị trí thích hợp để bắt wifi.

Nguyên nhân internet quá chậm do nhà cung cấp dịch vụ

Một trong số nguyên nhân dẫn đến mạng internet bị chậm hoặc mất tín hiệu có thể do cháy hộp tín hiệu, dây đường truyền mạng dẫn vào nhà bạn gặp lỗi, hoặc do đường dây dẫn có thể bị đứt, hư hỏng do chịu tác động của thời tiết.

Những nguyên nhân khách quan ấy nhà cung cấp không thể kiểm soát hoàn toàn được. Người dùng mạng cũng không thể tự sửa chữa, vì vậy khi gặp vấn đề này bạn cần phải liên hệ ngay với nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ mạng để được hỗ trợ và sửa chữa kịp thời.

Tắt chế độ tiết kiệm dữ liệu

Mặc dù cài đặt chế độ tiết kiệm dữ liệu sẽ có ích khi điện thoại của bạn có lượng dữ liệu thấp, nhưng nó lại làm tốc độ mạng của bạn bị chậm đi. Hãy thử tắt chế độ này, tốc độ mạng sẽ cải thiện tích cực hơn đấy.

Đối với điện thoại iPhone, bạn hãy vào cài đặt, sau đó chọn di động rồi tiếp tục nhấn vào tùy chọn dữ liệu, cuối cùng bạn chọn tắt chế độ dữ liệu thấp.

Đối với Android, bạn vào cài đặt, chọn mạng và internet, tiếp tục ấn vào mức sử dụng dữ liệu, rồi tắt trình tiết kiệm dữ liệu.

Kiểm tra sự cố mất mạng

Nếu việc truy cập vào các website không được hoặc lướt Facebook, xem video YouTube gặp lỗi... thì khả năng cao bạn đang gặp sự cố mất mạng hoặc những ứng dụng đó đang gặp vấn đề.

Vậy nên trước khi gọi lên nhà mạng để trình bày về sự cố này hay mang máy ra cửa hàng sửa chữa thì bạn nên kiểm tra trước trình trạng của các ứng dụng, website hoạt động như thế nào bằng cách tải ứng dụng Downdetector - website để phát hiện sự cố.

Đồng thời, bạn hãy nhanh chóng ngừng hoạt động của các trang web, ứng dụng đó lại. Điều này giúp bạn biết được lỗi kết nối nằm ở đâu và tìm cách khắc phục để việc truy cập mạng nhẹ nhàng hơn.

Khởi động lại cục Router

Router là thiết bị mạng phổ biến được dùng tại nhà, đôi lúc cũng không tránh được tình trạng quá tải và phát sinh các lỗi gây nhiễu đường truyền. Nếu bạn đang gặp trường hợp này, hãy thử reset lại toàn bộ hệ thống phát wifi để tình trạng wifi yếu được khắc phục.

Đây có lẽ là phương pháp khắc phục chữa cháy mà nhiều người hay nghĩ đến nhất. Bạn hãy khởi động lại hoặc tắt hẳn toàn bộ định tuyến từ 5 đến 10 phút đồng thời tháo pin và dây nguồn (nếu có) rồi bật lại. Sau đó mở lại để reset toàn bộ hệ thống cấp phát wifi.

Giải pháp khi có nhiều người dùng “chùa” wifi nhà bạn

Quá nhiều người cùng kết nối một mạng wifi cũng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến mạng internet bị chậm. Tình trạng sử dụng wìi "chùa" rất phổ biến bởi mật khẩu thường đặt tương đồng nhau, mật khẩu không đủ độ mạnh, rất dễ bị bẻ khóa mật khẩu.

Với tình hình đó, sự ra đời của ứng dụng Fing sẽ giúp bạn có thể xem được ai đang bí mật dùng wifi nhà bạn. Hoặc nếu có thêm thiết bị kết nối vào bộ định tuyến bạn cũng có thể thấy xuất hiện thêm đèn hiệu trên bộ định tuyến.

Để giải quyết tình trạng này trước tiên hãy đổi mật khẩu có tính bảo mật cao. Ngoài ra nếu muốn chia sẻ internet cho nhiều người, bạn có thể tìm cách nâng cấp tốc độ mạng của mình, nâng cấp gói cước mạng để có tốc độ cao.