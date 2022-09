Cách khắc phục tình trạng dây sạc iPhone không hoạt động

(VTC News) -

Hầu như các cáp sạc iPhone bị tổn hại đều có vấn đề về dây sạc. Việc iPhone sử dụng chất liệu PVC cho dây sạc làm cho chúng trở nên cực kỳ mong manh và dễ gãy nếu sử dụng không giữ gìn trong một thời gian dài.

Vì vậy, bạn nên tham khảo các loại dây được bọc bằng dù hay sợi Kevlar để tăng độ bền cho dây sạc. Thế nhưng hãy chú ý đến chất lượng của những loại dây này và tốt nhất nên tham khảo xem trang chủ Apple đề xuất những loại dây sạc của hãng nào trên trang web, điều này sẽ giúp đảm bảo bạn không mua phải sản phẩm kém chất lượng.

Thế nhưng nếu trong trường hợp dây sạc đã đứt mà bạn đang rất cần sử dụng chúng để sạc pin hay truyền dữ liệu thì bạn sẽ làm gì? Nhiều người sẽ lựa chọn cách sử dụng phương án tạm thời như cuốn băng dính cách điện vào phần bị đứt để giảm thiểu sự cố và tiếp tục sử dụng cáp sạc. Thế nhưng, có lẽ bạn nên nghiêm túc suy nghĩ lại về việc làm như vậy.

Việc tiếp tục sử dụng dây sạc bị đứt có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc tệ hơn là gây ra tình trạng nóng máy bất thường tạo ra hoả hoạn. Cách tốt nhất bạn nên làm là tạm sử dụng dây sạc của người thân, bạn bè đồng nghiệp hoặc ngay lập tức mua một chiếc dây sạc được bọc với chất liệu tốt hơn để có thể sử dụng trong thời gian lâu dài.

Cách sửa đầu nối bộ sạc iPhone

Một phần khác của cáp sạc có thể bị lỗi là đầu nối, đây là phần cắm và kết nối với iPhone của bạn. Rất may, bộ phận này ít khi gặp phải sự cố hơn so với phần dây sạc nhưng vẫn tiềm tàng nguy cơ gây ra sự hỏng hóc. Phần lớn trường hợp này xảy ra mặc dù nhìn bề ngoài cáp sạc không bị hư hại, nhiều khả năng bạn cần vệ sinh phần đầu nối do bụi bán bẩn lâu ngày.

May mắn thay, vấn đề này rất dễ giải quyết bằng cách sử dụng tăm bông cùng với một chút nước. Sau khi làm sạch đầu nối, hãy đảm bảo rằng nó đã được làm khô hoàn toàn trước khi cắm vào đầu nối Lightning của iPhone, vì chỉ cần bộ phận này ẩm ướt sẽ làm cho điện thoại của bạn gặp trục trặc. Ngoài ra, khe cắm sạc của iPhone cũng thường xuyên bị bám bụi, vì vậy bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh chúng để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Nếu bạn đã thử hết tất cả các cách nhưng vẫn không thể sạc pin, hãy kiểm tra đầu nối của cáp xem có bị hư hỏng không. Trong một số trường hợp, các chân kim loại nhỏ nằm trên đầu nối có thể bị hỏng, điều này không chỉ khiến bộ sạc không hoạt động bình thường mà còn có thể gây hỏng thiết bị. Nếu rơi vào trường hợp này, bạn nên mua cáp thay thế.

Cách sửa lỗi củ sạc iPhone

Cuối cùng, bạn có thể gặp sự cố với phần củ sạc trên iPhone. Đầu tiên, bản thân ổ cắm điện có thể là vấn đề, vì vậy bạn nên thử chuyển sang một ổ cắm khác. Nếu điều đó không hiệu quả, thì hãy đảm bảo rằng không có gì cản trở phần củ sạc. Nếu có mảnh vụn trong ổ cắm trên tường, hãy liên hệ với người có chuyên môn để làm sạch hoặc thay thế nó, vì nếu chẳng may nếu bạn cố gắng tự thân vận động có thể làm tăng nguy cơ bị điện giật.

Nếu ổ cắm trên tường vẫn ổn, bạn nên thử làm sạch cổng USB trên củ sạc, có thể được thực hiện bằng các phương pháp tương tự như làm sạch cổng sạc trên iPhone của bạn. Cũng như với đầu nối, hãy đảm bảo không có hơi ẩm trong cổng trước khi sử dụng bộ chuyển đổi. Ngoài ra, trong trường hợp nó bị hỏng, có lẽ bạn nên mua củ sạc mới để thay thế vì rất khó để sửa USB bị hỏng.

Tổng kết lại, sau khi bạn sử dụng tất cả các cách trên nhưng bộ sạc của bạn vẫn không hoạt động, thì tốt nhất bạn nên mua một bộ sạc mới. Trong trường hợp cáp và bộ chuyển đổi mới vẫn không giải quyết được vấn đề, thì iPhone của bạn mới là thứ đang gặp sự cố, bạn có thể mang đến Apple Store hoặc những trung tâm bảo hành được Apple tín nhiệm để được hỗ trợ.