Cách chức Giám đốc Sở Y tế Cà Mau

Ngày 27/7, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau.

"Ông Dũng bị kỷ luật do có vi phạm, khuyết điểm với vai trò là người đứng đầu đơn vị để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ của ngành y tế tỉnh do liên quan tiêu cực trong vấn đề mua kit test Việt Á. Những người này đều là cấp dưới của ông Dũng.

