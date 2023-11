Cách chọn tranh phong thủy treo phòng khách

(VTC News) -

Phòng khách là không gian quan trọng nhất của ngôi nhà và là nơi đón tiếp khách, nơi sum họp, thư giãn sau ngày làm việc mỏi mệt của các thành viên trong gia đình. Việc trang trí phòng khách bằng tranh treo tường không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn cần tạo nên sự thoải mái, thư giãn khi ngắm nhìn.

Tranh treo phòng khách theo phong thủy là nét chấm phá hoàn hảo để không gian sống bừng sáng. Không những vậy, nếu biết cách chọn tranh hợp với gia chủ thì còn mang lại tài lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lựa tranh và đặt ở những vị trí đúng.

Khi chọn tranh treo tường thì bạn cũng nên tìm hiểu đôi nét về ngũ hành của tranh và mệnh của mình. Nếu ngũ hành của tranh trang trí tương sinh thì có thể bổ trợ cho thuộc tính ngũ hành của chủ nhân thì cuộc sống của bạn mới viên mãn, may mắn và thành công.

Đối với người mệnh Kim: Có thể lựa chọn cho mình những bức tranh có màu xanh lá, phong cảnh là phù hợp nhất.

Bởi thiên nhiên liên quan đến cây cỏ, những màu đại diện cho mệnh Thuỷ. Và theo nguyên lý tương hợp thì người mệnh Kim nên lựa chọn tranh treo phòng khách với những gam màu vàng, cam trắng, nâu liên quan đến đất đai nhà cửa để mang lại may mắn, sự an thịnh và thịnh vượng nhất cho gia đình.

Đối với người mệnh Mộc: Nên chọn tranh phòng khách có màu xanh dương có liên quan đến Thuỷ là tốt nhất bởi nước sẽ giúp nuôi dưỡng cho cây phát triển.

Điều này cũng giúp gia chủ phát lộc, tiền tài và cả sự nghiệp đều thăng tiến. Bên cạnh đó thì cũng có thể chọn gam màu xanh lá liên quan đến cỏ cây thuộc bản mệnh sẽ giúp no đủ và sung túc.

Nhưng có một điều bạn cần biết đó là Mộc khắc Hỏa nên khi gia chủ chọn tranh phong thuỷ cần tránh những gam màu đỏ, hồng cam vì có liên quan đến lửa, mặt trời... để tránh vận hạn xui xẻo và thất thoát tiền tài. Và hơn nữa đó là Kim khắc Mộc không treo tranh phòng khách có hình ảnh bằng kim loại để tránh bệnh tật, khuynh gia bại sản...

Đối với người mệnh Thủy: Nên chọn có màu sắc trắng, kim loại sẽ đem lại nhiều may mắn, phát tài và an khang thịnh vượng. Người mệnh Thủy có có thể chọn thêm màu xanh, đen hình thù liên quan đến nước vì thuỷ hợp thuỷ sẽ mang về nhiều may mắn hơn.

Đối với người mệnh Hỏa: Theo tương sinh, tương khắc, người mệnh Hỏa sẽ hợp với tranh treo tường thuộc hành Hỏa, Mộc, Thổ và không hợp với tranh thuộc hành Kim và hành Thuỷ. Như vậy, khi chọn tranh treo phòng khách của người mệnh Hỏa sẽ chọn màu sắc cây cỏ, lá cành sẽ giúp cầu tài lộc, may mắn và thành công cho sự nghiệp.

Và cũng theo ngũ hành tương khắc thì Hỏa khắc Kim, Thuỷ khắc Hỏa nên người mệnh Hỏa cũng tuyệt đối tránh những bức tranh có màu sắc xanh dương liên quan đến nước sẽ ảnh hưởng đến công danh, tài lộc và cả sự nghiệp. Mặt khác, người mệnh Hỏa cũng nên tránh tranh có liên quan đến Thổ có màu sắc nâu, đất ảnh hưởng đến vận khí.

Đối với mệnh Thổ: Cần chọn cho mình những bức tranh có màu nâu, vàng đất có hình ảnh liên quan đến nhà cửa, đất đai sẽ phát tài, công danh sự nghiệp tốt hơn.

Và theo quan hệ tương sinh thì Hoả sinh Thổ nên sẽ hỗ trợ tốt cho Thổ. Điều này giúp bạn có thể lựa chọn tranh có gam màu thuộc hành hỏa liên quan đến lửa, nóng, mặt trời sẽ giúp phù trợ làm ăn buôn bán và công danh sự nghiệp tốt hơn.

Bạn có thể tham khảo một số loại tranh phong thủy được nhiều người lựa chọn để trang trí phòng khách

* Tranh thuận buồm xuôi gió

Tranh thuận buồm xuôi gió là bức tranh phù hợp đối với những người kinh doanh, doanh nhân, buôn bán hoặc những người mong muốn được thăng tiến, đạt được nhiều thành công trong công việc. Bởi bức tranh mang lại nhiều may mắn cho ai sở hữu nó, với ý nghĩa làm việc gì cũng thuận lợi, kinh doanh luôn gặp nhiều may mắn, hanh thông.

Treo tranh phong thủy tại phòng khách gia đình hay phòng làm việc cơ quan văn phòng đều giúp cho mọi việc đều được xuôi chèo trong công việc và cuộc sống.

* Tranh mã đáo thành công

Bức tranh bao gồm 8 chú ngựa dũng mãnh, được treo trong phòng khách mang ý nghĩa của sự thành công và thắng lợi.

* Tranh vẽ hoa mẫu đơn

Mẫu đơn trong thời phong kiến của Trung Quốc được tôn là quốc hoa, tượng trưng cho sự giàu có, mang theo những ý nghĩa tốt lành nhất, đồng thời, cũng đại diện cho sự cao ngạo và quyền lực của người sở hữu. Song, hướng cũng là điểm cần chú ý khi treo tranh hoa mẫu đơn trong nhà.

* Tranh chủ đề sơn thủy

Tranh sơn thủy thường vẽ về chủ đề núi, nước và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mang lại cảm giác thư thái cho người ngắm. Những bức tranh này thường được vẽ với kích thước lớn, phù hợp với không gian phòng khách và những căn phòng rộng. Núi cao sừng sững và sóng nước êm đềm hài hòa với nhau được xem như thế đối nghịch và hài hòa của âm - dương trong thuyết phong thủy.

* Tranh cửu ngư quần hội

Cá trong phong thủy thường mang đến một ý nghĩa rất tốt, nó tượng trưng cho ý nghĩa đủ ăn đủ tiêu quanh năm. Người Việt cổ quan niệm, cá chép biểu tượng cho sự thành công với sự tích "cá chép vượt vũ môn hóa rồng".

Tranh Cửu ngư quần hội gồm có 9 con cá chép quấn quýt bên cạnh những tòa sen, hoa mẫu đơn hay trúc xanh để hàm ý tạo nên sinh khí mạnh mẽ. Đây là bức tranh được khuyên nên chọn tranh để xua đuổi tà khí trong phòng khách.

