Cách bình chọn Hà Giang là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á

Ngày 20/2, giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương đã mở cổng bình chọn. Du lịch Việt Nam được đề cử tại nhiều hạng mục quan trọng.

Trong đó, du lịch Hà Giang được đề cử tại hạng mục: Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2023).

Dưới đây là hướng dẫn cách vào bình chọn cho du lịch Hà Giang:

Bước 1: Bạn vào trang web: www.worldtravelawards.com

Bước 2: Bạn kích vào mục VOTE

Bước 3: Bạn vào Register để điền thông tin của mình gồm: First name; Last name; Country: Vietnam; Email: điền email của mình; Create a password: bạn gõ mật khẩu bất kỳ có độ dài 6 ký tự; Sau đó tích vào ô: Tôi không phải người máy.

Bước 4: Ấn Submit để gửi thông tin

Bước 5: Bạn vào email của mình để xác nhận thông tin tại hộp thư có tên: world travel awards . Để xác nhận bạn ấn vào Verify your Email Address. Vậy là việc xác nhận email đã hoàn thành

Bước 6: Bạn quay lại trang chủ và ấn lại mục VOTE

Bước 7: Bạn chọn tiếp mục: ASIA, một danh sách hiện ra ở khung bên phải, bạn kéo xuống mục thứ 50 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination), bạn kích vào mục này

Bước 8: Bảng bình chọn sẽ hiện ra ở trên danh sách. Trong bảng bình chọn này bạn kích vào ô thứ 3 có chữ: Ha Giang, Vietnam

Video hướng dẫn bình chọn Hà Giang là điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á.

(Nguồn: Báo Hà Giang)