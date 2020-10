Các ứng dụng tài chính có đang bỏ quên phái đẹp?

Phái mạnh lâu nay vẫn được nhắc đến như những “con mọt công nghệ”, luôn tìm hiểu và cập nhật các xu hướng mới nhất, cũng là lý do vì sao các nhà sản xuất ứng dụng thường ưu ái đàn ông hơn, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến tài chính, kinh doanh. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây của Liftoff chứng minh rằng khuôn mẫu ấy đã bị phá vỡ, khi chỉ trong năm 2019, số lượng phụ nữ sử dụng các ứng dụng tài chính đã tăng vọt lên đến 41% và sẽ còn tiếp tục trở thành một hiện tượng phổ biến toàn cầu. Phái đẹp thời đại mới, với sự thông minh và nhạy bén của mình, đã biết tận dụng công nghệ để kiểm soát, quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình hiệu quả hơn.

Vì sao lại có sự thay đổi mạnh mẽ này? Lý do lớn nhất, đó là vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay đã cao hơn rất nhiều. Không còn bó buộc với hình ảnh làm đẹp, con cái hay nội trợ, phái nữ ngày nay đóng vai trò mạnh mẽ trong hoạt động lãnh đạo và quản lý. Họ tham gia làm kinh tế vô cùng tích cực, có đến 25% doanh nghiệp ở Việt Nam do phụ nữ làm chủ; Trong gia đình, 85% phụ nữ là tay hòm chìa khóa, có tiếng nói quyết định trong các vấn đề tiền bạc. Do vậy, không ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều chị em chủ động tìm kiếm các chương trình, các công cụ hỗ trợ quản lý tài chính.

Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay, các ứng dụng tài chính ngân hàng vẫn còn khá chung chung, với những tính năng cơ bản dành cho tất cả các đối tượng, mà bỏ lỡ phái đẹp với một nhu cầu vô cùng cấp thiết, đó là sở hữu một trợ lý tài chính đắc lực. Một số ứng dụng đã cố gắng tích hợp tính năng quản lý tài chính, nhưng chủ yếu vẫn là vài thao tác thống kê dòng tiền thu chi đơn giản, chứ không dựa trên một quy tắc cụ thể nào.

Thấu hiểu những nhu cầu và trở ngại ấy của phái nữ, Ngân hàng Đông Nam Á - SeABank đã tiên phong ra mắt SeAMobile - ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tài chính đầu tiên tại Việt Nam với phiên bản giao diện SeALady được thiết kế đặc biệt dành riêng cho phái đẹp.

Trợ lý chăm sóc sức khỏe tài chính thông minh

Quản lý tài chính - vấn đề đau đầu muôn thuở của phụ nữ sẽ bớt nặng gánh hơn với tính năng quản lý tài chính ưu việt, tích hợp tất cả các thao tác thu chi, kiểm soát, phân tích, đầu tư… chỉ trong một ứng dụng nhỏ gọn.

Chỉ với vài chỉ dẫn đơn giản, phái đẹp có thể nắm bắt toàn cảnh ‘bức tranh tài chính’ của cá nhân và gia đình. Những khoản mua sắm quá tay, biến động trong một ngày, những dòng tiền lời từ các khoản đầu tư nho nhỏ, các phân tích, tư vấn trước những quyết định tài chính,… trợ lý SeAMobile sẽ luôn theo sát và nhắc nhở, giúp chị em tự tin quản lý và làm chủ cuộc sống hơn.

Quy tắc 6 chiếc lọ - công thức quản lý tiền hiệu quả

Trong khi những quy tắc quản lý tiền bạc vô cùng cổ điển như phương pháp “phong bì” hoặc Kakeibo của người Nhật chủ yếu tập trung vào quỹ tiền mặt và cách phân bổ chi tiêu thiết yếu, thì quy tắc 6 chiếc lọ lại bao quát toàn bộ các khoản thu nhập, quỹ chi tiêu cho gia đình, quỹ hưởng thụ cho bản thân, quỹ tiết kiệm cho tương lai… Bởi vậy, “6 chiếc lọ” đã trở thành công thức quản lý tài chính được nhiều phụ nữ trên thế giới ưa chuộng nhất hiện nay.

Nắm rõ tính ưu việt của phương pháp này, SeABank đã xây dựng ứng dụng quản lý tài chính dựa trên quy tắc 6 chiếc lọ, nhằm tạo dựng cho phái đẹp một nền tảng chặt chẽ và toàn diện khi kiểm soát tiền bạc. Có thể nói, SeAMobile là vị trợ lý “ảo” đầu tiên chu toàn mọi phương diện nhu cầu và mục tiêu của chị em trong quá trình quản lý tài chính.

­­

Giao diện thân thiện dành riêng cho phái nữ

Bên cạnh giao diện chính, một tính năng lần đầu tiên có ở ứng dụng tài chính tại Việt Nam là cho phép khách hàng tùy chỉnh giao diện hiển thị theo sở thích cá nhân. Bên cạnh giao diện chính, SeAMobile còn có phiên bản giao diện SeALady - quà tặng đặc biệt cho phái nữ với thiết kế thân thiện dành riêng cho các chị em. Người dùng có thể tùy chọn thay đổi hình nền và di chuyển linh hoạt các biểu tượng tính năng tùy theo nhu cầu sử dụng của bản thân.

SeAMobile vô cùng quan tâm đến sở thích, thị hiếu của phái đẹp khi ưu ái chị em với thiết kế bắt mắt, đầy tính thẩm mỹ, dễ dàng vận hành các thao tác, kể cả những người dùng ít tiếp xúc công nghệ nhất cũng có thể linh hoạt sử dụng mà không gặp bất cứ trở ngại nào…

Mở tài khoản và giao dịch 24/7

Với sứ mệnh trở thành trợ thủ đắc lực cho phụ nữ, mọi thao tác đăng ký tài khoản ebank và giao dịch thông qua SeAMobile đều vô cùng tiện lợi, an toàn, nhanh chóng. Chị em không cần bận tâm ghi nhớ số tài khoản, không cần mất thời gian tới tận điểm giao dịch, mà vẫn có thể thực hiện các thao tác chính xác tuyệt đối nhờ tính năng chuyển tiền 24/7 thông qua số điện thoại, mã QR, dễ dàng thanh toán mọi lúc mọi nơi hóa đơn điện nước, nạp tiền các loại dịch vụ,…

Với công cụ eKYC đăng nhập sinh trắc học tiên tiến nhất hiện nay, SeAMobile cho phép người dùng có thể đăng ký mở tài khoản từ xa và giao dịch online nhanh chóng, mà vẫn đảm bảo độ an toàn, bảo mật tuyệt đối.

Phụ nữ thông minh phải biết tiêu tiền

SeAMobile không quên rằng phụ nữ cũng có những nhu cầu giải trí và làm đẹp cho cuộc sống. Bởi vậy, SeABank đã tích hợp thêm các giao dịch vô cùng hữu ích khác, như gửi tiền mừng cho bạn bè, ủng hộ từ thiện … để phụ nữ được yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Với SeAMobile, phái đẹp cũng dễ dàng lập các quỹ dự phòng nhờ sản phẩm tiết kiệm online tích hợp trên ứng dụng, với kỳ hạn đa dạng, lãi suất lên đến 0,4%, để luôn an tâm về tương lai của bản thân, của gia đình, của con cái.