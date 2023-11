(VTC News) -

Độ an toàn của một sản phẩm mỹ phẩm phần lớn phụ thuộc vào độ an toàn của từng thành phần bên trong đó. Theo đó, việc hiểu biết và biết cách kiểm tra thành phần mỹ phẩm là một điều cần thiết để lựa chọn mua mỹ phẩm an toàn và thông minh.

Chất cấm trong mỹ phẩm gây ảnh hưởng thế nào?

Các chất cấm trong mỹ phẩm thường bị cấm vì có tiềm năng gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Khi sử dụng các sản phẩm chứa những chất này, làn da và sức khỏe có thể bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Kích ứng da: Nhiều chất cấm có khả năng gây kích ứng da, làm cho da trở nên đỏ, ngứa, và sưng. Điều này có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm và khó chịu cho da.

- Dị ứng: Một số chất cấm có thể gây ra phản ứng dị ứng da, gây ngứa, mẩn đỏ, hoặc các triệu chứng dị ứng khác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm sử dụng trực tiếp trên da.

- Tác động phụ cho hệ thần kinh: Một số chất cấm có thể có tác động tiêu cực đối với hệ thần kinh, gây rối loạn nội tiết hoặc tác động đến chức năng hoạt động của hệ thần kinh.

- Nguy cơ gây ung thư: Một số chất cấm có thể có nguy cơ gây ung thư hoặc đã được liên kết với các tình trạng ung thư.

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản: Một số chất cấm có thể làm rối loạn đến quá trình dậy thì hoặc gây rối loạn nội tiết.

Sử dụng mỹ phẩm chứa chất cấm có thể gây tổn thương da.

Các thành phần bị cấm và hạn chế trong mỹ phẩm

Bithionol

Việc sử dụng bithionol bị cấm, vì nó có thể gây nhạy cảm da với ánh sáng khi tiếp xúc.

Paraben

Đây là một trong những hợp chất hóa học được sử dụng rất phổ biến trong mỹ phẩm. Chất này thường có trong các loại mỹ phẩm chăm sóc da như kem dưỡng ẩm và kem nền,… Theo các chuyên gia trong ngành, nếu chúng ta tiếp xúc thường xuyên với paraben thì sẽ tăng nguy cơ ung thư vú. Tuy nhiên, vấn đề tác hại đến đâu còn tùy thuộc vào tình trạng da của mỗi người cũng như liều lượng và loại paraben sử dụng.

Silicone

Đây là hóa chất độc hại được dùng nhiều trong các loại kem lót, kem nền, phấn trang điểm, kem che khuyết điểm, có tác dụng che phủ lỗ chân lông, làm da láng mịn, mượt mà, che khuyết điểm trên da. Nếu dùng nhiều sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông, làm tăng tiết bã nhờn, gây kích ứng da và sinh mụn. Nếu hấp thụ lượng lớn và thường xuyên có thể gia tăng nguy cơ ung thư.

Các hợp chất thủy ngân

Các hợp chất thủy ngân dễ dàng hấp thụ qua da khi bôi và có xu hướng tích tụ lại trong cơ thể và rất khó đào thải ra ngoài dù sau thời gian lâu dài.

Khi tồn tại dưới nồng độ đủ, chúng có thể gây ra các phản ứng dị ứng, kích ứng da hoặc các vấn đề về nhiễm độc thần kinh. Đồng thời, thủy ngân cũng được tính là kim loại và chỉ được phép dùng nếu chứng minh được là không có chất bảo quản hiệu quả và an toàn nào khác.

Các chất cấm trong mỹ phẩm có tiềm năng gây hại cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Metylen clorua

Đây là thành phần gây ung thư ở động vật và có khả năng gây hại cho sức khỏe con người. Thành phần có nguồn gốc từ động vật. Mỹ phẩm không được sản xuất, chế biến bằng hoặc có chứa các nguyên liệu từ gia súc hay động vật bị cấm.

Vinyl clorua

Việc sử dụng vinyl clorua bị cấm như một thành phần của các sản phẩm bình xịt vì gây ung thư não, gan phổi và các vấn đề sức khỏe khác.

Chất cồn

Cồn là một loại hóa chất cực kỳ phổ biến trong mỹ phẩm trị mụn hay sữa rửa mặt. Mặc dù cho tác dụng làm sạch, diệt khuẩn của cồn là gần như tối đa nhưng các hóa chất này cũng có thể gây khô da, kích ứng hoặc tệ hơn là viêm da.