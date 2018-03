Cả xóm như không có Tết sau vụ 5 người bị sát hại ở Sài Gòn

Chiều mùng 5 Tết, Sài Gòn tấp nập người trở lại. Nhiều người từ quê lên mang theo hương vị của ngày Tết.

Thế nhưng, con hẻm 131, đường số 7, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM, gần tuần nay vẫn chìm trong không khí ảm đạm, u uất, tiếng kinh cầu vang vọng.

Video: Gần một tuần nay, nhiều người ở các địa phương khác cứ đều đặn đến thắp nhang viếng gia đình 5 người bị sát hại ở quận Bình Tân.

Gần 18h, trời nhá nhem, nhiều người vẫn tập trung khá đông ở trước cửa căn nhà 131/48, nơi có chiếc bàn đặt hoa, trái cây, chén cơm đầy úp ngược, kèm 5 bức di ảnh của người xấu số. Cạnh đó, một ông lão tầm 70 tuổi ngồi gõ mõ, miệng không ngừng đọc kinh cầu cho linh hồn người đã khuất.

Đứng cách đó không xa, một phụ nữ trạc 40 tuổi vừa chắp tay vừa khấn. Bà nói: "Tôi ở quận Tân Bình qua, đang chờ để thắp nén nhang".

Từ khi vụ thảm sát xảy ra đến nay, hàng ngày, từ sáng đến tối đều có người lui tới mang theo hoa, trái cây để cúng cho các thành viên trong gia đình anh Mai Xuân Chinh. Họ ở cùng khu phố, khác quận, thậm chí ở tỉnh ngoài.

Trên chiếc bàn thờ tạm có đặt tờ giấy ghi dòng chữ "không nhận tiền". Thế nhưng, khi không có hàng xóm ở đó, những người đến viếng cũng để lại tiền phúng điếu, để mua nhang đèn cho gia đình mệnh bạc.

Đến nay, tro cốt của 5 nạn nhân xấu số đã được người thân đưa về quê. Những di ảnh của người xấu số cũng vội được in để đưa lên bàn cúng sáng mùng 5 Tết.

"Ban đầu chỉ tìm được ảnh của vợ chồng anh Chinh. Đến chiều nay mới lục tìm được ảnh của 3 đứa nhỏ", chị Chúc, bà con của gia đình nạn nhân nói.

5 ngày nay, bà Trương Thị Bảy, người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ, đều đặn nấu 4 chén cơm chay và một chén cháo dành cho bé gái út đặt lên bàn cúng. Khi bà có việc bận thì hàng xóm khác lại thay bà làm việc này.

Bà kể gia đình anh Chinh sống hiền lành, chẳng mất lòng ai. Bản thân bà coi 3 cháu Xuân Triệu, Huyền Diệu, Huyền Diệp như cháu ruột. Vậy nên khi nghe tin bà xỉu lên xỉu xuống. Với bà Tết năm nay cũng không có. Bánh trái gia đình mua về vẫn để yên đó.

"Mấy hôm trước thằng Chinh mua cây mai về khoe với tôi là đẹp. Giờ cây mai nở rộ nhưng người không còn mà ngắm...", bà Bảy thở dài.

'Cuộc đời có nhiều điều khó lường'

Theo lời một người bà con của gia đình nạn nhân, hơn 10 năm qua, vợ chồng anh Chinh đều thuê người làm ở quê Thanh Hóa vào, phần lớn đều là người quen biết giới thiệu nên tin tưởng. Nguyễn Hữu Tình là trường hợp duy nhất ở tỉnh ngoài "lọt vào".

Hàng xóm xung quanh không ai lạ gì với gương mặt của Tình, nhưng tiếp xúc trò chuyện thì hầu như rất ít. Tình vào nhà anh Chinh làm được một thời gian thì bị gãy chân nên nghỉ về quê. Hắn vừa lên làm lại được hơn 2 tháng nay.

"Thật sự không ngạc nhiên khi biết Tình là hung thủ vì chỉ có nó xin ở lại. Nhà anh Chinh có chó, ngay đến hàng xóm qua còn ái ngại. Mình đi làm công, chủ trả lương có gì không đúng thì họ nhắc nhở có gì đâu mà phải ghim hận thù...", anh Cung, người hàng xóm với gia đình nạn nhân xấu số nói.

Anh Cung chia sẻ anh có con gái nhỏ hơn bé Huyền Diệu (con gái thứ 2 của anh Chinh) một tuổi. Hàng ngày, bé Diệu đều qua nhà anh chơi. Chiếc camera vẫn còn hình ảnh của các cháu chơi với nhau ngày 12/2 (trước ngày phát hiện sự việc 1-2 ngày).

"Con gái tôi đang nằm viện, tôi gọi vào báo tin cháu nó khóc. Nó bảo từ nay sẽ không còn ai chơi cùng nữa”, anh Cung nói.

Hơn 19h, vẫn còn người ghé lại viếng gia đình anh Chinh. Tiếng gõ mõ cầu kinh vẫn vang đều trên con hẻm nhỏ. Lực lượng công an, bảo vệ dân phố vẫn túc trực bảo vệ quanh ngôi nhà để chờ các đơn vị nghiệp vụ dựng lại hiện trường.

"Ngày mai bắt đầu đi làm trở lại, câu chuyện buồn này cũng sẽ dần vơi đi thôi. Ngôi nhà vợ chồng nó chắc cũng sẽ mở lại cho người thân coi ngó. Nhưng tôi ngẫm thấy cuộc đời có nhiều điều khó lường quá. Nhận người vào làm, tin tưởng để rồi chính họ lại đoạt mạng cả gia đình mình", người mà vợ chồng anh Chinh xem như mẹ nói.

Ngày 15/2 (30 Tết), 5 người cùng gia đình được phát hiện đã chết từ trước đó trong nhà 131/48, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Anh Mai Xuân Chinh (46 tuổi), Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ anh Chính) và 3 người con: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Trưa mùng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) khi đang lẩn trốn tại Long An.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP.HCM, Công an TP.HCM biểu dương chiến công phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ông Tất Thành Cang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến Công an TP.HCM khen thưởng cho lực lượng này.