Ca sĩ Karik lồng tiếng phim "Avatar 2"

“Avatar: The Way Of Water” đánh dấu sự trở lại sau 13 năm của "Avatar" – bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại, đến từ nhà làm phim huyền thoại James Cameron. Với kinh phí sản xuất dao động từ 350 đến 400 triệu USD, đây được coi là một trong những bộ phim đắt giá nhất lịch sử điện ảnh và cũng là tác phẩm được chờ đợi nhất năm 2022.

Mới đây, nhà phát hành tại Việt Nam công bố “Avatar: Dòng chảy của nước” sẽ có phiên bản lồng tiếng Việt. Phim hoạt hình hay live action vốn được lồng tiếng Việt khá nhiều nhưng đây là bộ phim người đóng hiếm hoi của Hollywood được lồng tiếng. Rapper điển trai – giám khảo chương trình Rap Việt là Karik tham gia lồng tiếng cho phiên bản Việt, với vai khách mời là một nhân vật thuộc thủy tộc.

Karik lồng tiếng "Avatar 2".

Sự xuất hiện của Karik trong vai trò diễn viên lồng tiếng khiến nhiều khán giả Việt Nam tò mò và háo hức chờ đợi. “Avatar: Dòng chảy của nước” được dự đoán tiếp tục mang đến những trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới cho khán giả, sau 13 năm kể từ những choáng ngợp bởi hiệu ứng 3D sống động trong phần một. Lần này, đạo diễn James Cameron và êkíp tiếp tục khai thác những kỹ thuật mới để tạo ra cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp điện ảnh ở thập niên 2020s. Chính vì thế, phiên bản lồng tiếng Việt nhiều khả năng sẽ giúp người xem tập trung tuyệt đối vào phần hình ảnh, âm thanh trong quá trình theo dõi nội dung phim và không bị ảnh hưởng bởi việc phải đọc phụ đề.

Với vai diễn lồng tiếng lần này, Karik chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Karik đảm nhận vai trò lồng tiếng phim, mọi trải nghiệm còn khá mới mẻ tuy nhiên cũng rất thú vị. Khi được đề nghị lồng tiếng cho phim 'Avatar 2' thì cả Karik và ekip đều không chần chừ mà nhận lời ngay. Bởi vì 'Avatar' như một biểu tượng điện ảnh mà rất nhiều người yêu thích. Hiện tại Karik chưa thể tiết lộ vai diễn lồng tiếng của mình, nhưng có thể bật mí nhỏ là vai diễn này khá bốc đồng và tinh nghịch".

Lấy bối cảnh hơn một thập kỷ sau các sự kiện của phần phim đầu tiên, “Avatar: The Way Of Water” tiếp tục câu chuyện của gia đình Sully (Jake, Neytiri và hai con của họ) cùng những rắc rối theo sau, những việc họ phải làm để giữ an toàn cho gia đình mình, những trận chiến sinh tử, và cả những bi kịch mà họ phải chịu đựng.

“Avatar” ra mắt năm 2009 và đến nay vẫn là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, với doanh thu 2,847 tỷ USD.

Dàn diễn viên chính của tập đầu tiên gồm Sam Worthington, Zoe Saldana hay Stephen Lang trong vai phản diện vẫn trở lại ở tập mới. Minh tinh gạo cội Sigourney Weaver từng vào vai giáo sư Grace Augustine ở tập một nhưng trở lại với vai Kiri – con gái của Jake Sully và Neytiri - ở tập này. Minh tinh Kate Winslet, đả nữ châu Á Dương Tử Quỳnh và ngôi sao cơ bắp Vin Diesel là những cái tên mới gia nhập hành tinh Pandora ở tập này.

“Avatar: The Way Of Water” (Avatar: Dòng chảy của nước) dự kiến khởi chiếu tại rạp 16/12.