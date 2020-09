Cả nhà tài tử Dwayne Johnson mắc COVID-19

Tối 2/9, Dwayne Johnson đăng tải video trên trang Instagram có 196 triệu người theo dõi, tiết lộ vợ chồng anh cùng hai con gái Jasmine 4 tuổi và Tiana 2 tuổi đều mắc COVID-19.

The Rock bên vợ con dịp Halloween năm ngoái.

The Rock gọi đây là "một trong những khó khăn và thử thách nhất" xảy đến với gia đình anh: "Xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khác rất nhiều so với việc bạn bị chấn thương nặng, bị đuổi khỏi nhà hoặc phá sản - những điều tôi đã vài lần trải qua trong đời. Ưu tiên số một của tôi luôn là bảo vệ gia đình và những người thân yêu. Tôi ước chỉ có một mình tôi dương tính, nhưng không may cả nhà đều nhiễm bệnh".

Mặc dù rất lo lắng, tài tử cho biết hiện tại sức khỏe các thành viên trong gia đình anh đều ổn định và đã ở cuối giai đoạn bệnh nên không còn khả năng lây nhiễm. "Chúng tôi biết rằng không phải lúc nào người mắc COVID-19 cũng hồi phục khỏe mạnh. Nhiều bạn bè của tôi đã mất cha mẹ vì loại virus kinh khủng này. Bởi vậy chúng tôi cảm thấy thực sự may mắn vì vẫn ổn".

Dwayne Johnson hy vọng mọi người tiếp tục nâng cao nhận thức về COVID, tránh tụ tập đông người và luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Những tháng qua, Dwayne ở nhà cùng vợ chăm con.

Dwayne còn có cô con gái lớn Simone 18 tuổi sống cùng vợ cũ của anh là Dany Garcia. Chưa rõ Simone và mẹ có nhiễm bệnh hay không.

Ngôi sao Fast and Furious vẫn ở nhà tránh dịch, tạm dừng công việc từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ vào tháng 3. Anh dành thời gian bên gia đình, cùng vợ chăm sóc hai con gái nhỏ và tập gym để tăng cường thể lực. Mặc dù nghỉ dài, Dwayne vẫn là tài tử Hollywood kiếm tiền nhiều nhất năm vừa qua với 87,5 triệu USD.