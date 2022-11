Bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội tại xã Lê Lợi

(VTC News) -

Theo lãnh đạo xã Lê Lợi, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn và đạt được những kết quả nhất định.

Sản xuất kinh doanh có nhiều bước tiến

Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, nguồn gốc gia cầm vào chợ được kiểm soát chặt chẽ. Lượng gia cầm, thủy sản từ các tỉnh về chợ gia cầm tiêu thụ khoảng 50 tấn/ngày. Tổng giá trị thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 150 tỷ đồng.

Đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên tình hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tổng giá trị sản xuất từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 15 tỷ đồng.

Về trồng trọt, trong 6 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp cơ bản thuận lợi, tiến độ gieo trồng đảm bảo, xã chỉ đạo kịp thời công tác thu hoạch lúa xuân, diện tích cấy lúa vụ xuân 330/400 mẫu theo kế hoạch bằng 56% tổng diện tích đất nông nghiệp, năng suất lúa ước tính trung bình 210kg/sào, cao hơn so vơi cùng kỳ năm trước.

Đối với chăn nuôi, Lê Lợi là một xã có nhiều hộ kinh doanh, chăn nuôi gia súc gia cầm, nên công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi được xã đặc biệt quan tâm.

Tổng đàn trâu, bò là 175 con; đàn gia cầm khoảng 164.200 con, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Tổng đàn lợn hiện nay đạt 1.875 con, số lượng diện tích nuôi thuỷ sản ngày càng tăng, sản lượng cá thu hoạch ước đạt 160 tấn, ước đạt 5 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 24 tỷ đồng.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp.

Xã Lê Lợi đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch, đề án, cơ chế đặc thù phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực để nâng cấp đường giao thông, kênh mương nội đồng, cơ sở vật chất nhà văn hóa, trường học.

Công tác giáo dục luôn được xã đặc biệt quan tâm, các trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, đảm bảo tốt việc dạy và học, lãnh đạo xã thường xuyên chỉ đạo nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì trường chuẩn Quốc gia, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022.

Kết quả, 80,5% học sinh lớp 9 đỗ vào các trường công lập, cả ba trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) đều đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện.

Bên cạnh đó, xã Lê Lợi đã tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển rác đúng nơi quy định, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng các đối tượng chính sách. Trong 6 tháng đầu năm đã xét duyệt và đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 19 hồ sơ người cao tuổi, 04 hồ sơ người khuyết tật.

Hàng năm, xã cũng tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán.